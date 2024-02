Paris Hilton e il fidanzato di Selena Gomez, Benny Blanco, si travestono da aragosta morente in un video controverso

Le celebrità sono state criticate online, con la PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) che è intervenuta e ha denunciato gli abusi sugli animali (Instagram @parishilton)

Cooperazione sociale inaspettata Parigi Hilton E il musicista Benny Blancoè famoso relazione amorosa con Selena GomezSi è generata un'onda violenta Critici Su Instagram questo giovedì. In un bizzarro video pensato per promuovere la linea di pentole di Hilton e il libro di ricette di Blanco, i due hanno giocato con… I gamberi muoiono Come se fosse un sostegno, che ha portato all'intervento dell'Organizzazione per la Difesa degli Animali, Beta.

Con una mossa fuorviante, la clip mostrava la coppia vestita di rosa, con Benny che all'inizio apriva una scatola con dentro un'aragosta: “Ho un'aragosta Il più grande del mondo. “Oh mio Dio.” A cui è seguita una normale conversazione. “Quanto è triste? È un maschio o una femmina?”, ha chiesto Paris, al che Benny ha risposto eccitato: “Ha un pene? Dio mio, E 'vivo! Ancora in movimento“.

Il momento divenne ancora più controverso quando decisero di travestire l'animale. Dopo aver realizzato che non potevano ucciderlo, la socialite non poteva pensare ad altro che giocare con lui. “Vestilo”, suggerì a Blanco. Successivamente, hanno messo a Corona Sopra la testa dell'aragosta e alcuni Occhiali da sole. Terminarono il delitto decorando l'aragosta con un sacchetto sotto una delle sue chele e un fazzoletto con la scritta “Che caldo che fa”.

il prossimo, Hanno posato con i crostacei Mentre preparavano il Bloody Mary, apparentemente ignorando la sofferenza dell'animale. Non era chiaro il motivo per cui avessero portato un animale così grande solo per dimostrare che era un animale arredamento In un segmento sui cocktail e sulla promozione di altri prodotti.

La reazione sui social è stata immediata. Il video è stato valutato Insensibile e crudele Da migliaia di utenti, che nei commenti hanno espresso il loro rifiuto e la loro preoccupazione per la salute degli animali.

“Parigi, ti amo, ma è così malatoha scritto un seguace frustrato. Un netizen ha suggerito di mettere “le locuste nell'acqua in modo che possano sopravvivere”, ma era troppo tardi. Diversi messaggi come “Povero animaleAnche lui ha fatto eco, e altri non hanno esitato a sottolineare le celebrità: “È difficile vedere le celebrità prendere Decisioni stupide pubblicamente. “Questo è malvagio.”

l'organizzazione Persone per il trattamento etico degli animali (PETA) Anche la sua massima vice, Lisa Lange, ha condiviso forti critiche alla posizione di Hilton e Blanco. “Vediamo molta insensibilità nel nostro lavoro per fermare la crudeltà sugli animali, ma uniamoci Gli adulti immaturi abusano di un essere vivente E sensibile per alcuni Urla “Sui social media c’è una sorprendente mancanza di empatia”. mail giornaliera.

Si è anche riferito direttamente a Paris Hilton e alle sue condizioni la mamma E altre procedure precedenti simili. “E pensare che questa persona sia una madre è molto sconvolgente”. “La PETA chiederà a Parigi di mostrare un certo interesse, ma con il suo interesse in mente”, ha aggiunto duramente Storia dell'uso degli animali come oggetti di scena“Non tratteneremo il fiato”

Nel luglio 2023, il miliardario ha avviato un’altra controversia con la PETA. Le critiche si sono concentrate sulla decisione di Hilton di ottenere un cucciolo di Chihuahua tramite un allevatore, piuttosto che adottarlo da un rifugio. La polemica è scoppiata dopo aver mostrato il suo animale domestico su Instagram, e la PETA si è affrettata a rispondere, criticando il comportamento irresponsabile delle celebrità.

“E i segnali lo dicono Parigi “Ha ignorato milioni di adorabili cani senzatetto nei rifugi americani, promuovendo al tempo stesso l'industria dell'allevamento di animali domestici”, ha detto un portavoce dell'azienda. “PETA spera che la nostra campagna di street art ricordi a tutte le celebrità di dare l'esempio e di adottare, mai comprare”, ha aggiunto.

Da parte sua, il produttore musicale Benny BlancoResponsabile di successi come Ho la sensazione E Cattivo ragazzoè salito alla fama internazionale per un motivo diverso: il suo rapporto con il cantante Selena Gomez. La coppia ha suscitato scalpore sui social da quando è stata confermata la loro relazione sentimentale, che Gomez è stata costretta a difendere a causa delle critiche.

Il post più recente della coppia diceva che si trovavano in una situazione grave San ValentinoDove Blanco tocca il seno di Gomez.