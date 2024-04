MasterChef Celebrity Mexico: è il terzo partecipante ad essere eliminato dalla competizione

La stagione 4 di MasterChef Celebrity è iniziata il 17 marzo e Mario Sandoval è diventato il primo eliminato. Foto: @MasFarandulaOf, X

Nell'ultima versione di celebre chef messicano, Trasmesso da Azteca Uno, il pubblico ha assistito al duro lavoro delle celebrità partecipanti in cucina per ottenere l'ambito premio. Con un totale iniziale di 20 concorrenti, la competizione si sta infiammando e domenica 31 marzo non ha fatto eccezione.

Rossana Najera, Rey Grubero, Ernesto CazaresVerca, Mbalia, Sandra Itzel, Harold Azuara, Fran Hevia, Itzel Enfermira, Rafa Balderrama, Jawi Mendes, Laura Pozo, Litzi, Itati Cantoral, Raul Sandoval, Natalia Subtil e Paco de Miguel si misurano in cucina in questo nuovo episodio di cucina .

La serata è iniziata con i partecipanti che hanno affrontato la sfida dell'eliminazione, poiché il grembiule nero ha messo in pericolo molti di loro. Itati, Javai, Rafa, Fran, Verka, CamillaE Sandra è colei che ha affrontato questa sfida. Con uno sviluppo inaspettato, Rafa Balderrama era sull'orlo dell'eliminazione; Tuttavia, è stata salvata all'ultimo minuto, lasciando Fran Hevia come primo candidato a lasciare la cucina.

Ernesto Cazares è stato il vincitore della sfida. (X/@masterchefcelebritymx)

L'episodio presentava anche momenti memorabili, come il successo di Harold e Itzel sul balcone, riuscendo a impressionare i giudici con un pasto di ramen in omaggio. Dall'altro lato, Laura BozzoSebbene le opinioni dei giudici fossero divise, Ernesto Cazares, essendo il più grande vincitore della Mystery Box Challenge, ha dimostrato che la competizione è imprevedibile.

La tensione è diventata particolarmente evidente quando… Itati Cantoral e Rava Balderrama Hanno dovuto allearsi in una sfida di riscatto, dimostrando le complesse dinamiche tra i rivali.

Laura Puzo ha scatenato polemiche. (X/@masterchefcelebritymx)

La serata è culminata con l'eliminazione della cantante Camila Fernandez, che non è riuscita a convincere la giuria con il suo piatto di tacchino e mole, dimostrando di essere la meno favorita a causa della mancanza di sapore nella sua preparazione. Questa decisione ha visto i restanti partecipanti abbandonare la competizione, mentre Fernández è diventata l'ultima celebrità a lasciare la cucina di MasterChef Celebrity México.

Ex attore Agostino Arana E il cantante Mario Sandoval Sono stati eliminati dalla competizione.

Con il passare delle settimane, MasterChef Celebrity Mexico continua a essere una finestra sulla passione, i talenti e talvolta le controversie di queste celebrità, in cucina, lasciando il pubblico nel dubbio su chi sarà il prossimo a lasciare lo spettacolo e chi sarà incoronato il miglior chef famoso del Messico.

Rafa Balderrama – conduttore televisivo

Jawi Mendes – Influencer

Laura Puzo – conduttrice televisiva

Lizzie – cantante

Itati Cantorale – attrice e cantante

Raul Sandoval – cantante e attore

Rossana Najera – attrice

Rey Grobero – influente

Fran Hevia – Influencer e conduttore televisivo

Infermiera Itzel – commovente

Natalia Subtil – modella e influencer

Paco de Miguel – Influente

Ernesto Cazares – atleta

Farka – attrice e conduttrice televisiva

Mbalia – cantante

Sandra Itzel – attrice e cantante

Harold Azuara – attore

Camila Fernandez ha avuto la prestazione peggiore oggi. (X/@masterchefcelebritymx)

Camila Fernández, Discendente di due importanti figure della musica messicana, si è preso una pausa dalla carriera per partecipare a MasterChef Celebrity 2024, dove ha mostrato un lato personale attraverso la sua passione per la cucina.

Camila Fernandez Guinarte è nata a Guadalajara, Jalisco, il 30 novembre 1997, ed è la figlia del famoso artista. Alessandro Fernandez America Guinart è la nipote del leggendario Vicente Fernández.

È cresciuto in un ambiente ricco di tradizioni musicali, che ha alimentato la sua inclinazione verso il canto fin dalla giovane età. È apparso per la prima volta davanti al pubblico nel 2014 durante il concerto di suo padre a Las Vegas. Inoltre, ha contribuito alla colonna sonora della serie Disney “Soy Luna” e ha interpretato “An Endless Cycle” per il film “Il Re Leone” insieme ad Alejandro Fernandez.

Il suo talento è stato riconosciuto anche ai premi, dove è stata nominata per un premio Nonna Latinos e al Premios Lo Nuestro, proseguendo così la sua carriera con presentazioni in Messico, Stati Uniti e altri paesi dell'America Latina.

La decisione di Fernandez di unirsi a MasterChef Celebrity rivela il suo desiderio di condividere il suo amore per la cucina, un hobby che gli piace molto. Questo passaggio alla televisione ha rappresentato una nuova sfida nella sua carriera, che fino a quel momento era stata caratterizzata da tournée di concerti e pubblicazioni discografiche.