Menù natalizi vegetariani con cocktail kombucha da gustare a Barcellona e Madrid

più di Quattro milioni di spagnoli È specificato come VegetarianiSecondo la versione del rapporto del 2023 Rivoluzione verde. Con questi numeri, non sorprende che sempre più luoghi gastronomici decidano di ampliare la propria offerta per raggiungere persone che non consumano cibi di origine animale, o che scelgono di mangiare cibi di origine interamente animale. vegetariano.

Uno di questi posti sono le catene di ristoranti Lino e rapa, il cui nome ci dà già qualche indizio sulla filosofia che hanno dietro i fornelli. Per Natale ho creato il marchio Due proposte di menù speciali e all-inclusive Per festeggiare le feste con i nostri cari, indipendentemente dalle loro preferenze alimentari.

Il primo include Menù degustazione Flessibile Con nuove ricette che incorporano il pesce in alcuni piatti, come tartine di salmone selvatico marinato, brioche con tartare di tonno o toast di branzino. La seconda proposta, invece, si concentra su: Menù 100% vegetarianiche include alcuni dei loro piatti stellari, come Costolette vegetariane al barbecue Oppure lanterne per piante.

Piatti natalizi di lino e cavolo riccio.



Allo stesso modo, il marchio ha anche preparato sofisticati Menù di Capodanno flessibili e vegetarianomettendo in risalto le creazioni pensate e realizzate per l’occasione, come gli gnocchi XXL di sedano ripieni di funghi, porri e uova in camicia con crema liscia al tartufo con pepe di Sichuan e salsa affumicata, il branzino con topinambo Parmentier o il risotto di quinoa e barbabietola con panna acida al kombucha.

appositamente, Kombuchala bevanda star realizzata interamente dall’azienda Lida (Bell-lloc d’Urgell) Come alternativa sana alle tradizionali bibite analcoliche, è stato scelto come ingrediente principale delle bevande analcoliche. cocktail Che accompagna tutti i menù di Natale, ed è stato creato appositamente per l’occasione.

Saranno presenti entrambe le proposte Fino all’8 gennaio Nei tre ristoranti più importanti dell’azienda: Flax&Kale Talleres e Flax&Kale Passage (Ristorante senza glutine) In Barcellona, E lino e Cali Trafalgar dentro Madrid.

Il ristorante serve costolette vegane e kombucha, oltre ad altri piatti.



La linea Flax & Kale è nata nel 1979 Come un umile ristorante vegetariano situato a LidaEssendo una delle prime istituzioni di questo tipo in Spagna. Inizialmente concepita come un’azienda a conduzione familiare focalizzata sulla promozione di un’alimentazione sana, si è evoluta in un marchio multidimensionale di successo.

In 2014Il marchio ha aperto il suo primo ristorante nel Barcellonasegnando l’inizio dell’espansione che portò ad un’apertura totale Sei ristoranti, distribuiti tra Barcellona, ​​Madrid e Lleida. L’azienda è considerata pioniera nell’introduzione del concetto Dieta flessibile In Spagna.

Oltre al suo sviluppo nel settore dell’ospitalità, in 2018 Flax & Kale ha investito nella creazione di un centro avanzato di ricerca, sviluppo e innovazione (R&S&I) e di un centro di produzione di 6.500 m2 situato a Bell-Lloc d’Urgell (Lleida). Questo è diventato il centro Uno dei maggiori produttori di kombucha nell’Europa meridionaleCiò consente all’azienda di guidare la crescita di questa categoria in Spagna. Inoltre, il Gruppo dispone di 8.000 m² di stabilimenti a Fraga (Huesca) dedicati alla produzione di piatti pronti, carni e formaggi a base vegetale per la grande distribuzione.