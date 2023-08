Messico: Il fallimento del progetto che ha portato la squadra ai Mondiali di basket FIBA ​​del 2023

Eduardo Hernández CastroLettura: 5 minuti.

Carlos Lazo, l’imprenditore che ha sponsorizzato la nazionale messicana, parla della rottura con Adimba e Omar Quintero

Omar Quintero L’uomo d’affari era accompagnato da Gabriel Girón Carlos Lazo Nella conferenza stampa dopo la vittoria Messico Informazioni sull’Uruguay a cui ha dato la valutazione Coppa del Mondo FIBA ​​2023. All’epoca, ognuno di loro rappresentava campi che lavoravano insieme per riportare il basket messicano ai Mondiali dopo nove anni, ma il progetto fallì pochi mesi prima del debutto ai Mondiali e rianimò conflitti e lotte all’interno del basket nazionale.

“Voglio congratularmi con i miei giocatori, con tutto lo staff tecnico, con tutte le persone che ci sostengono e con l’imprenditore Carlos Lazo Dal primo giorno in cui ho intrapreso questo progetto, c’era al nostro fianco il dottor Modesto Robledo, che si è fidato di me…”, ha detto emozionato e sull’orlo delle lacrime. Omar Quinteroallenatore Squadra di basket messicana Quel venerdì ha debuttato nel torneo con una sconfitta per 71-91 contro il Montenegro Coppa del Mondo FIBA ​​2023.

strada Messico Ho iniziato a chiedere aiuto a Omar Quintero A Carlos LazoUomo d’affari che ha contribuito con 12 milioni di pesos Nazionale messicana per affrontare i playoff, ma due mesi fa ha tagliato i rapporti con l’allenatore messicano e con la Federazione messicana di pallacanestro (Adimba), non raggiungendo un accordo per portare avanti il ​​modello in cui l’imprenditore contribuisce e gestisce le risorse economiche della squadra, senza il coinvolgimento dell’associazione.

Omar Quintero, Carlos Lazo e i giocatori della nazionale messicana festeggiano la qualificazione alla Coppa del Mondo di basket FIBA ​​2023. Autorità Palestinese

“Non abbiamo dato un solo peso AdimbaBene, questo era l’accordo. Ho deciso di non pagarli e se non mi avessero permesso di gestire tutta la logistica di voli, escursioni e alloggio per l’intera organizzazione in modo che la squadra avesse le migliori condizioni; Ed è quello che stiamo facendo da 15 mesi.” Carlos LazoCEO di Yox Holdings, in un’intervista a Aspen.

Carlos Lazo ha incontrato Omar Quintero A Libertadores de Querétaro, quando l’imprenditore acquistò il 50% della franchigia della National Basketball Association (LNBP). Quando arrivò l’allenatore Nazionale messicana Basket, si è parlato delle esigenze dei giocatori, di come rimborsare ingaggi, alloggi e trasferimenti per affrontare i playoff.

I primi negoziati tra Adimba Il datore di lavoro doveva pagare lo stipendio Omar Quinteroattraverso la cura. “IL Adimba Ha accettato perché non aveva un altro sponsor. Nessuno avrebbe partecipato al processo di qualificazione, è un ‘capovolgimento’, devi lavorare duro nella parte sportiva e unirti alle operazioni, non perdere nessun peso.” Carlos Lazo.

IL Squadra di basket messicana Ha iniziato il secondo turno dei playoff con una sconfitta contro la Colombia. durante quella finestra di gioco Giovanni Toscanoquindi un eroe NBA Con il Golden State non si è recato per il secondo impegno in Brasile a causa di disaccordi con lui Omar Quintero e il Adimba Non è tornato a vestire la maglia della Nazionale.

controversia

Messico qualificato a Coppa del Mondo FIBA ​​2023 Al terzo posto nel Gruppo F, dietro solo a Stati Uniti e Porto Rico, ottenendo solo la sua seconda partecipazione in Nazionale Coppa del Mondo.

separatore tra Carlos Lazo con Omar Quintero e il Adimba Ciò è avvenuto dopo aver ottenuto un biglietto per la qualificazione ai Mondiali, dove l’allenatore ha firmato un prolungamento del contratto di tre anni e la federazione ha chiesto all’imprenditore di pagare il prezzo dell’accordo. versione interna Adimba Le fonti hanno commentato che non c’era alcun accordo quando l’imprenditore ha chiesto la fondazione di nuove associazioni in ogni stato, con l’obiettivo di indire nuove elezioni nell’organizzazione, situazione che considerano un’ingerenza. Aspen.

“Poi la relazione si è interrotta completamente, perché non potevo pagarle lo stipendio Omar Quintero “Hanno preferito chiudermi le porte in faccia”, dice. Carlos Lazo.

progetto che ha portato a Messico A Coppa del Mondo FIBA ​​2023 Si è rotto e ci sono stati alcuni altri incontri in cui hanno cercato di estendere l’accordo, alle stesse condizioni in cui lo avevano iniziato; Tuttavia, Carlos Lazo ha affermato che legalmente non può continuare a pagare il contratto Omar QuinteroE la relazione finì.

L’uomo d’affari si chiede se Nazionale messicana Avrà supporto dopo Coppa del Mondo FIBA ​​2023Per questo motivo, in aprile ha annunciato la creazione del Mexican Basketball Board (CBM), un’organizzazione che mira a sostenere gli atleti, ma senza alcun tipo di rapporto con Adimba.

“Le misure di rafforzamento della fiducia hanno bisogno di una struttura più solida, cominciando dai paesi piccoli e costruendo la struttura e poi bussando alla porta del governo e dell’organizzazione internazionale affinché ci prestino attenzione. È un progetto di 3 o 5 anni ( …) Continuiamo a sostenere il basket, è un’eredità che lasceremo, e mi costerà più tempo, e metteremo in campo nuove fasi, progetti e nuove associazioni per fare di più per il basket”, sottolinea Carlos Lazo.

Relazione Carlos Lazo con Omar Quintero Anche loro sono al verde e l’ultima volta che hanno comunicato è stato durante l’incontro virtuale in cui hanno cercato di negoziare la continuità dell’uomo d’affari nell’impresa della squadra di basket.

L’imprenditore racconta: “Professionalmente ho creduto molto in lui, l’ho aiutato molto economicamente e gli ho dato tutto quello che chiedeva (…) Personalmente non mi piacciono le persone maleducate, lo stimavo molto”. .

progetto che ha portato a Nazionale messicana A Coppa del Mondo FIBA ​​2023 La squadra ha raggiunto il suo momento più alto la notte del 26 febbraio all’Antilles Arena di Montevideo, in Uruguay, vincendo il biglietto per la finale della Coppa del Mondo. Coppa del Mondo I giocatori, l’allenatore e l’imprenditore non hanno lesinato gli elogi tra di loro. Dopo il biglietto del Mondiale.. Messico Ha perso contro il Montenegro nella Coppa del mondo di basket FIBA ​​2023.

Chi è Carlos Lazo?

Carlos Lazo È un uomo d’affari venezuelano che vive in Messico da 16 anni. Fondatore e CEO di Yox Holdings, un gruppo di società impegnate in scommesse, squadre sportive, immobili, investimenti e consulenza finanziaria.

Nel 2021, l’imprenditore ha iniziato ad acquisire attrezzature, tramite Xoy Capital, inizialmente al 50% di Libertadores de Querétaro da LNBP; Poi Generales de Durango della Mexican Baseball League e due franchigie appena create, Rojos de CDMX dell’American Soccer League e Chihuahua FC della Mexican Premier League.