Andy Murray farà la sua 17esima apparizione agli US Open questa settimana. Il 36enne arriva a Flushing Meadows dopo aver accusato uno stiramento addominale che lo ha costretto a ritirarsi a metà del torneo di Toronto e a saltare Cincinnati. Prima di affrontare il francese Corentin Moutet al primo turno, l’inglese dice di aver visto segni positivi della sua salute.

“Il radiologo ha guardato a casa e aveva un piccolo strappo che era guarito. “Gli ultimi cinque o sei giorni di allenamento sono stati davvero buoni”, ha detto Murray nella sua conferenza stampa pre-torneo. “Non ho avuto problemi con il servizio. Ovviamente è stato un po’ difficile riprendere l’attività. Ma i miei addominali stavano bene.”

Lo scozzese ha giocato il suo miglior Grande Slam quest’anno. A Melbourne ha vinto due epiche partite da cinque set nelle sue prime due partite contro la testa di serie numero 13 Matteo Berrettini e Thanasi Kokkinakis. A Wimbledon, ha preso un vantaggio di due set sulla quinta testa di serie Stefanos Tsitsipas prima che il greco rimbalzasse.

Nonostante la sua rivalità con l’hop metal, Murray, 46 volte campione del Tour, è entusiasta di continuare a giocare contro i migliori del mondo.

“Forse alcune persone si fermano e sentono di averne avuto abbastanza, sia a causa delle prestazioni che del dolore, e poi forse dopo un lungo periodo di tempo lontano dallo sport iniziano a sentire di nuovo la mancanza”, ha detto Murray. “Forse alcuni giocatori sentono mentalmente di aver bisogno di una pausa dallo sport per poi ricaricarsi e magari avere un’altra possibilità. Alcune persone smettono di farlo a causa di un infortunio.

“Credo che la situazione di ciascuno sia un po’ diversa. Sono tornato a giocare perché sentivo di avere ancora molto da dare, ma anche perché fisicamente posso competere ai massimi livelli. Per questo continuo a giocare”.

Murray non trovò alcuna consolazione dopo aver perso a Wimbledon contro Tsitsipas, all’epoca numero cinque del mondo, e descrisse la sconfitta come “molto deludente”. E sabato ha rivelato che dopo quel crepacuore all’All England Club, è tornato al tavolo da disegno e ha trovato modi in cui poteva ancora migliorare.

“Subito dopo sono andato in vacanza e sono rimasto lì per circa sei giorni. Soprattutto a Wimbledon o ai Majors, tutto è così deludente. Poi ho parlato con la mia squadra. C’erano cose che dovevo davvero cambiare, come alcuni colpi sono nel mio gioco, se voglio vincere più partite e dettare più partite.”

“Mi sentivo come se volessi lavorare un po’ più tecnicamente per permettermi di giocare come volevo e come la mia squadra voleva che lo facessi”.