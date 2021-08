Migliaia di afgani aspettano ancora di essere evacuati da Kabul – Prensa Latina

Il canale di notizie TOLO trasmette molte persone sulla stazione, tra cui donne e bambini, alcuni dei quali provenivano da province remote.

Nel frattempo, i paesi della NATO stanno cercando di estendere la scadenza per l’evacuazione oltre il 31 agosto, ha dichiarato il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg in una conferenza stampa a seguito di una riunione dei ministri dell’Alleanza per gli affari esteri.

Stoltenberg ha descritto la situazione fuori dall’aeroporto come “estremamente pericolosa e difficile”.

Al Jazeera ha riferito che migliaia di cittadini stranieri e persone che potrebbero essere minacciate da gruppi armati fondamentalisti stanno disperatamente cercando di entrare nell’aeroporto.

Secondo l’Alleanza transatlantica, da quando i mujaheddin hanno occupato la capitale afghana, più di 18.000 persone sono fuggite dal Paese in aereo.

Sebbene la scadenza per il ritiro di migliaia di truppe statunitensi che mettono in sicurezza l’aeroporto di Kabul sia il 31 agosto, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato questa settimana che potrebbero rimanere più a lungo per facilitare l’evacuazione degli americani.

Uno dei principali ostacoli per chi volesse lasciare l’Afghanistan è il pericoloso viaggio verso l’aeroporto della capitale.

Finora, Washington non è riuscita a garantire il passaggio sicuro dei cittadini statunitensi o di altri, sebbene abbia affermato di aver ottenuto assicurazioni dai talebani che non avrebbe intralciato la gente.

Ma i rapporti da terra suggeriscono il contrario, poiché migliaia di afghani che trasportano documenti, bambini e alcuni effetti personali continuano ad affollarsi all’aeroporto internazionale di Kabul, dove 12 persone sono state uccise da domenica scorsa, secondo i rapporti della NATO e dei talebani.

msm / abm