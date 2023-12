Multiutensile per bicicletta in acciaio inossidabile che può essere riposto sul manubrio

I multistrumenti hanno guadagnato una grande popolarità in Spagna e nel mondo negli ultimi mesi, perché ti permettono di andare avanti in qualsiasi emergenza. Un mercato dove c’è molta concorrenza e si possono trovare modelli interessanti, come questo coltello resistente di ispirazione marina o quello in acciaio a forma di chiave con 24 funzioni. L’ultima innovazione è Acciaio inossidabile progettato per le biciclette Che può essere riposto sul manubrio.

Daysaver, un’azienda svizzera di abbigliamento da ciclismo, È tornata sotto i riflettori grazie alla sua straordinaria multistrumentazione. Il sistema è in cerca di finanziamenti su Kickstarter ed è composto da tre componenti: il multitool stesso (60 euro), un altro chiamato Tubeless (39 euro) e un supporto per joystick (19 euro). Tre parti possono essere acquistate in un unico pacchetto per 128 euro o separatamente.

Il primo di questi componenti è lo stesso multiutensile, che è realizzato in acciaio inossidabile, pesa solo 60 grammi e comprende Due cacciaviti magnetici che accettano una varietà di doppie punte standard. Una caratteristica fondamentale è che uno dei cacciaviti punta direttamente verso il basso da un’estremità del corpo cilindrico dell’utensile; Mentre l’altro si apre formando un angolo di 90 gradi rispetto all’altra estremità.





L’ultimo cacciavite pieghevole è caricato a molla e si blocca mentre viene utilizzato; Viene utilizzato quando è necessaria una coppia maggiore. Nel frattempo, per lavori a bassa coppia, puoi utilizzare un cacciavite dritto. Lo indica l’azienda Ognuno di essi viene utilizzato per memorizzare una manciamentre il resto è nascosto in due supporti magnetici pieghevoli situati al centro dell’Incredibile.

In questo modo, il multiutensile fornisce un totale di quattro punte da trapano, ciascuna con due teste, per un totale di otto punte da trapano di diverse forme e dimensioni. Per quanto riguarda l’attrezzo Tubeless, si presenta con un corpo in alluminio dal peso di 40 grammi Utilizzato per riempire i buchi dei pneumatici. È dotato di spazio per più tappi per pneumatici, uno strumento per inserire le strisce nel foro del pneumatico e una lama retrattile per tagliare le estremità sporgenti delle strisce.

Ha anche un rompicatena E un supporto magnetico per due maglie di catena fornite dall’utente. Questi due componenti offrono anche la possibilità di essere trasportati in una tasca della maglia o in uno zaino idrico. Anche se può anche essere nascosto all’interno delle estremità del manubrio grazie al supporto in alluminio da 8 g offerto dall’azienda.

Il sistema quello Adatto a manubri con diametro interno da 17 a 21 mm, dotato di una leva a sgancio rapido che consente di rimuovere e reinserire rapidamente lo strumento collegato secondo necessità. Si tratta quindi di un’invenzione che può salvare i ciclisti da qualsiasi tipo di incidente, sia su strada che in montagna.

