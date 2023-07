Notte Ebay del terzo anno: programma, battaglie, spettacoli e altro

Oggi 1 luglio 2023 si celebra per il terzo anno la serata eBay, vi diciamo come vederla Drittoquando viene rilasciato, a lei battagliero aggiornato offerte e altro ancora. Sarà visto su Twitch? SÌ.

Il suo annuncio è stato accolto con molta attesa poiché c’erano nomi come Papà JaffeO Amoranth o Luzu o fiumi che ha creato emozione. Anche se nelle ultime settimane abbiamo assistito a sostituzioni e sconfitte che hanno un po’ troncato tutto.

Ma Nuovo streamer Twitch dell’evento Vai avanti e Ibai Llanos ha riunito molti creatori e creatori di contenuti per servirsi a vicenda la torta in 6 vivaci incontri di boxe.

Come puoi vedere qui, ieri, venerdì 30 giugno, c’è stato il peso ufficiale. ma ufficialmente, Una serata dell’anno di eBay 3 Si inizia alle 17:00 ora spagnola con il tappeto rosso e alle 18:30 inizia tutto.

Detto evento di boxe può essere visto su Il canale Twitch ufficiale di Ibai Llanos E quest’anno avremo David Broncano come commentatore ospite.

ora sì,Chi sono i partecipanti a La Velada dell’Anno 3 di Ibai? Cosa danno le persone a un biscotto? Bene, nonostante le sconfitte e le modifiche dell’ultimo minuto, questa è la lista completa dei lottatori:

Anche il commento di Dio sugli eSport sarà un volto visibile

Ampeter contro Abraham Mathew : Dopo la perdita di Papi Gavi, bisognava trovare un sostituto. Il cantante è stato annunciato dalla stessa eBay come apripista.

: Dopo la perdita di Papi Gavi, bisognava trovare un sostituto. Il cantante è stato annunciato dalla stessa eBay come apripista. Fiumi contro Larivers : spagnolo vs messicano, Streamer vs TikToker. Ci sarà molto da dire sul ring, perché lo diranno entrambi con i pugni.

: spagnolo vs messicano, Streamer vs TikToker. Ci sarà molto da dire sul ring, perché lo diranno entrambi con i pugni. Fernanflo contro Luzo Terzo confronto. Uno di loro arriva dopo non essere riuscito a proseguire su La Velada del Año 2, che quest’anno affronta Vernanflo con un’altezza ancora maggiore.

Terzo confronto. Uno di loro arriva dopo non essere riuscito a proseguire su La Velada del Año 2, che quest’anno affronta Vernanflo con un’altezza ancora maggiore. Micho contro Shilau : Viruzz è stato sostituito perdita a causa di un infortunio all’occhio Micho Amoli Lui Incontrerà lo YouTuber Shelao E vedremo cosa succede.

: Viruzz è stato sostituito perdita a causa di un infortunio all’occhio Lui E vedremo cosa succede. Maiichi contro??? : gli spagnoli erano un concorrente di Amoranth, anch’egli uscito per cause di forza maggiore. Anche se può essere celebrato, perché il ragazzo di Bilbao può pensare a qualcuno.

: gli spagnoli erano un concorrente di Amoranth, anch’egli uscito per cause di forza maggiore. Anche se può essere celebrato, perché il ragazzo di Bilbao può pensare a qualcuno. Cusco vs Germania tedesca: La stella combattente dell’evento e della cerimonia di chiusura. Entrambi i creatori di contenuti si affrontano in una battaglia latinoamericana.

Come se non bastasse, il Artisti che si esibiranno a La Velada per il 3° anno di Ibaiche non è esattamente muco di tacchino.

Content Creator e Content Creator hanno appena ricevuto un fantastico premio Il nome accanto al logo di TwitchEcco perché ho annunciato 6 spettacoli su 8:

Fiori del rosario

tira su

Quevedo

video

ozono

Maria Becerra

Ma tutto questo non sarebbe lo stesso senza di loro. Commentatori della serata dell’anno 3lo stesso eBay ha già detto di vivere con sezione In molti posti – chi avrebbe detto ruote.

Questa volta lo avremo Reven, Ander Cortés, Jaime Ugarte e lo stesso Ibai Llanos Per raccontare tutto ciò che accade durante la cerimonia.

Se sei uno della volontà Guarda Ibai Year 3 Evening dal vivoCongratulazioni allora perché quest’anno si preannuncia molto entusiasmante. Anche se a molti può sembrare poco dopo gli infortuni e dopo altre due grandi rimonte.

Dopo alcuni problemi e problemi con i biglietti, speriamo che tutto vada liscio e che l’evento sia all’altezza delle aspettative; Anche se molte vittime si sono verificate lungo la strada.

Questa è stata Come vedere La Velada dell’anno 3 di Ibai con programmi, combattimenti, esibizioni e tutto ciò che devi sapere Così non ti perdi nulla Twitch o Cívitas Metropolitano de Madrid Dalle 17:00.