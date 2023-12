NTERTAIN illumina la Miami Art Week con “L’arte di essere latino”

Miami è pronta a diventare un hub per la creatività latina con “The Art of Being Latino”, una proposta innovativa di NTERTAIN diretta da Lex Borrero. L’evento, in programma dal 9 al 10 dicembre al The Builder’s Collective di Wynwood, viene presentato come un’esperienza culturale senza precedenti che integrerà musica, arte, film, moda e design.

NTERTAIN, noto per la sua visione audace e l’impegno per le autentiche narrazioni Latinx, si unisce ai festeggiamenti della Miami Art Week per offrire un’esperienza coinvolgente con i principali creativi Latinx. Figure degne di nota includono il produttore portoricano Tiny, vincitore del Grammy Award, la talentuosa cantante messicana Sofía Reyes, il regista portoricano Angel Manuel Soto e l’artista visivo cubano-americano Whole Sniffs Glo con sede a Miami.

Con lo slogan “The Art of Being Latino”, NTERTAIN promette di accompagnare i partecipanti in un viaggio culturale attraverso una serie di pannelli approfonditi, mostre d’arte curate e spettacoli dal vivo che catturano la vibrante essenza della creatività latina. L’evento, che si terrà presso The Builder’s Collective, non sarà solo una celebrazione dell’arte, ma anche uno spazio per riflettere sull’identità latina e sull’influenza culturale sulla scena globale.

“In NTERTAIN, cerchiamo sempre di amplificare le narrazioni latine autentiche e avvincenti e ‘The Art of Being Latino’ è una nuova funzionalità durante la Miami Arts Week che eleva le storie di persone di talento”, ha affermato Lex Borrero, co-fondatore e CEO di INTRATTENIMENTO. Latinos e ispirare gli altri a realizzare i propri sogni ed essere orgogliosi della propria eredità.

Il programma di due giorni includerà una varietà di eventi, dalle tavole rotonde sull’industria dell’immagine delle celebrità e sul ruolo delle donne nell’intrattenimento, alle proiezioni di film esclusivi, come Scarabeo blu di Angel Manuel Soto e performance musicali di artisti famosi come RMAND.

Il 9 dicembre si terrà una conversazione esclusiva con il produttore emergente e creativo vincitore del GRAMMY Award, Tainy, che fornirà uno sguardo dall’interno sulla realizzazione del suo album nominato ai GRAMMY Award, “DATA”. Inoltre, Manuela Velada, la famosa stilista, insieme al suo famoso fratello, la star colombiana del reggaeton Fed, condurrà un appassionato panel sulla progettazione dell’immagine di una star, esplorando l’amore per l’arte, l’ispirazione dietro la creatività e le pressioni per raggiungere risultati nel mondo più importante del mondo. Fase.

L’evento offrirà anche opportunità esclusive per i partecipanti, tra cui un ambiente espositivo a flusso libero con mostre attentamente curate, esibizioni dal vivo e apparizioni di relatori di celebrità. Inoltre, gli ospiti avranno l’opportunità di gustare cocktail appositamente realizzati da CÎROC e Buchanan’s Whiskey, in onore dei creatori e degli artisti di Latinx che stanno attivamente modellando e cambiando la cultura.

cortesia

The Art of Being Latino cerca non solo di intrattenere, ma anche di ispirare esplorando l’identità latina in vari campi creativi. Dalla creazione di immagini di celebrità alla presentazione di film innovativi e alla progettazione di artisti emergenti, l’evento abbraccerà la ricchezza e la diversità della cultura latina.

E il giorno successivo, 10 dicembre, continueranno affascinanti tavole rotonde su graffiti e scarabocchi come forme d’arte riconosciute e celebrate, con la partecipazione dell’artista cubano-americano Vic Garcia e del proprietario del Miami Graffiti Museum Alan Cate. L’evento culminerà con la cerimonia di chiusura, “The Art of Being Latino”, una celebrazione unica che metterà in risalto la grandezza latina attraverso esibizioni e DJ che segneranno la fine di un fine settimana indimenticabile.

The Art of Being Latino sarà aperta al pubblico il 9 dicembre dalle 16:00 all’1:00, e la mostra prenderà vita il 10 dicembre dalle 16:00 all’1:00