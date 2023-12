L’allusione più dura di Elton John a Josh Homme (QOTSA): “Divertiti a suonare davanti a queste tre persone” – Aldea

Essere una leggenda con migliaia di ore di esperienza sul palco ti dà determinate licenze. Questo è esattamente ciò che ha vissuto Josh Homme con Elton John. Capo Regine dell’eta ‘della pietra Ha condiviso il suggerimento che il leggendario artista gli ha dato prima di affrontare il leggendario palco Glastonbury nel 2023.

Era giugno quando Homme e la sua band erano gli headliner di The Other Stage nella serata finale del famoso festival. Allo stesso tempo, Elton John Ha guidato il Pyramid Theatre in uno spettacolo che è stato pubblicizzato come Pyramid Theatre. L’ultimo della sua carriera nel Regno Unito.

Come previsto, questa performance ha attirato spazi del festival eccezionalmente pieni ed è riuscita a superare le figure storiche di Glastonbury. E non era l’unico Il più grande raduno di tutti i tempiMa è stato anche il programma più visto in televisione. SU 7,3 milioni Molte persone lo hanno seguito sulla BBC.

Ebbene, in questo contesto solenne, è accaduta una cosa che Om non dimenticherà mai. Ciò è avvenuto durante un’intervista con ITV News. L’artista ha scherzosamente detto che l’idea di “affrontare” il programma di John era “folle” e ha rivelato una storia molto divertente con il cantante.

“L’ho visto proprio prima dello spettacolo e mi ha guardato negli occhi con amore e ha detto: ‘Josh, divertiti a suonare con questi tre ragazzi.’, ha ammesso il leader della QOTSA. Un’insinuazione durissima, che in fondo era ancora vera.

Da parte sua, Om si è presentato al suo pubblico, dicendo: “Ciao Glastonbury, mi chiamo Elton John.” A quanto pare, il musicista è stato accolto con applausi da “Ti amiamo Elton” Dal pubblico. Senza dubbio, una storia strana e divertente che vivrà per sempre.

Una stagione molto difficile per Josh Homme

Frontman per Regine dell’eta ‘della pietra Conferma che lo è davveroCompletamente pulito“Dopo aver superato il cancro, che è stato aggiunto a”CalvarioChe ha sofferto, a causa delle sue circostanze personali, negli ultimi 18 mesi. (attraverso NME)

Tutto è accaduto in un’intervista a ITV News, in cui l’artista ha ammesso di conoscere nove persone, compreso lui Marco Lanegan (il suo compagno di band) e batterista Foo combattenti Taylor Hawkins.

“Ho avuto un po’ di crepacuore, un po’ di questo e un po’ di quello” – ha detto il musicista. “Ma non avevo mai imparato così tanto così in fretta prima d’ora. Quindi alla fine sono grato per tutto questo, perché mi sento più vicino alle cose che amo davvero.”“.

Ohm ha rivelato di aver ormai superato completamente il cancro di cui soffriva qualche mese fa: “Sono pulito. sto beneIl cantante aveva rivelato l’anno scorso che si sarebbe sottoposto a un intervento chirurgico per curare questa malattia, che fortunatamente andò molto bene. Sebbene non abbia condiviso ulteriori dettagli sulla malattia, Ohm ha affermato che “Sono così grato di aver superato tutto questo“.

Ora, per fortuna, Josh si sente”Meglio del resto dell’annoHa anche spiegato che i suoi figli lo hanno aiutato a superare questa fase. “Va bene essere aperti e dire che stanno arrivando tempi bui, ma penso che ora più che mai sto cercando di trovare la luce, sai?”dice il cantante e chitarrista.