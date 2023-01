Paula Olivan e Aurora Tessa salutano il FOJE italiano

I bigodini Jaga Paula Olivan del Club Hilo del Briño e Aurora Tesa del Club Hilo Jaga hanno concluso la loro partecipazione questo giovedì pomeriggio. Festival Olimpico della Gioventù Europea (YOJ)Si svolge in Friuli-Venezia Giulia (Italia), dove la squadra mista spagnola è stata eliminata al termine del girone preliminare.

Paula Olivan e Aurora Tessa hanno 15 anni – entrambe nate nell’estate del 2007 – e hanno fatto parte della nazionale insieme a due giocatrici dell’Harikata di Vitoria. Gruppo A (composto da squadre di sette paesi) e arrivato sestoCon un record di una vittoria e cinque sconfitte in sei partite giocate nelle ultime quattro giornate.

Nella sua partita d’esordio lunedì scorso, La Spagna ha perso 4-6 contro l’Ungheria. Martedì la nazionale ha perso 3-9 in una partita mattutina contro la Repubblica Ceca, ma nel pomeriggio ha battuto l’Austria 12-2. Altre due battute d’arresto mercoledì (4-6 contro la Svizzera e 3-6 contro l’Italia) Ieri Kalender ha perso 4-6 contro la Germania in un’altra partita equilibrata.

La classifica del Gruppo A è stata guidata dalla Svizzera, hanno vinto tutte e 6 le partite giocate e sono passate alle semifinali con la Germania, che ne ha vinte 5. L’Italia era in grado di passare agli ottavi di finale con 4 vittorie. La Repubblica Ceca e l’Ungheria si sono dovute accontentare di due vittorieSpagna e Austria hanno chiuso la classifica con una sola vittoria.

Senza alcuna pressione per vincere, Paula Olivan e Aurora Tessa hanno la loro possibilità Assisti alla semifinale del torneo Questo venerdì mattina, così come la finale e la partita per il terzo posto nel pomeriggio, sono le sue ultime ore al FOJE in Italia. La cerimonia di chiusura è prevista per sabato pomeriggio.