Lui Il Napoli ha ospitato ancora una volta una Coppa Italia Pallacanestro Senza farlo dopo 18 anniQuesta domenica lo spagnolo Nikola Mirotic ha battuto l'Olympia Milano in una battaglia serrata terminata 72-77.

Divisione Pallacanestro Napoli, che Con un ex giocatore maiorchino Pedro Lombardo Nel tuo organigramma tecnologico, ha riportato la gioia in una città rattristata dalla terribile stagione della squadra di calcio. Una Coppa Italia, la seconda della sua storia – la prima nel 2006 – torna al Sud Italia dopo 18 anni, in cui i partenopei hanno battuto il Brescia, la Reggina campione della scorsa edizione e l'onnipotente Olympia Milano.

Ha guidato la squadra milanese Nikola MiroticLa Virtus Bologna, favorita per la finale a 8 pari del basket italiano, autore di 19 punti e 4 rimbalzi, è caduta inaspettatamente al primo turno contro la Regiana, ma gli uomini guidati dal polacco Igor Milicic hanno ottenuto una meritata vittoria. Si sono rimessi in carreggiata con un primo tempo potente (36-43) e hanno saputo mantenere il vantaggio nella ripresa (36-34).

Guidato dal canadese Tyler EnnisL'ex giocatore di Los Angeles Lakers, Houston Rockets, Milwaukee Bucks e Phoenix Suns ha segnato 21 punti, 7 rimbalzi e 7 assist in 29 minuti mentre i giocatori del Vesuvio hanno risolto con autorità la battaglia contro i favoriti e sono tornati a festeggiare il titolo. Per la seconda volta nella sua storia viene rievocata la celebre Coppa Italia del 2006, e non sarà più sola nelle vetrine del Napoli.

Lo scorso settembre, Pedro Llompart ha aperto una nuova tappa Durante la sua carriera professionale nella massima divisione italiana Kevi Napoli Basket. Il play è arrivato alle Baleari nella parte tecnica della società, con il tecnico Igor Milicic alla guida della squadra del sud insieme al ds Giuseppe Liguori.

In particolare, Lombard ha trascorso due anni in Italia indossando la maglia del Reggio Emilia durante la sua carriera da giocatore, sebbene abbia giocato anche per Pamesa Valencia, Murcia, Castellón, Palma Aqua Magica, Tenerife, Saragozza e Alicante. Esperienza in campionato ACP E questo Eurolega. A 41 anni, il carismatico direttore sportivo vide il premio per la sfida intrapresa nella Lega Transalpina.