L’Italia è stato il primo paese in Europa a sviluppare una nuvola spaziale militare

Lo ha riferito oggi il Ministero della Difesa italiano Leonardo, un ente governativo italiano Sarà lui il responsabile della creazione del primo Nuvola spaziale militare d'Europa. specifica, Un'agenzia governativa Cloud esaminerà il piano di architettura spaziale militare. Chiamata MILSCA (Military Space Cloud Architecture), la sua missione è fornire al governo e alle forze armate italiane capacità di calcolo ad alte prestazioni, cloud, intelligenza artificiale (AI) e archiviazione. direttamente nello spazio.

È la prima volta che un'azienda lo propone in Europa Un servizio cloud nello spazioInvece “Nuvola al suoloNei due anni dello studio, Leonardo collaborerà con Telespaccio e Thales Alenia Space, due joint venture tra il gruppo italiano di difesa e spazio e la francese Thales. Gli obiettivi di Leonardo Focus sull’industria spaziale, la chiave per la sicurezza e la protezione del futuro. Con questo, cerca di costruire piattaforme digitali interconnesse e multidominio per supportare i suoi prodotti legacy.

“In uno scenario multi-dominio, la gestione, la sicurezza e lo scambio sempre più rapido di dati, molti dei quali tattici, diventeranno elementi strategici per la difesa del Paese. Saremo i primi a creare una nuvola spaziale in Europa. L'affidabilità e i vantaggi derivanti dall'uso di questo tipo di architettura e del nuovo cloud & edge computing consentendo un precedente.” Lo ha detto Simone Ungaro, Chief Innovation Officer di Leonardo. “Il know-how di Leonardo consentirà lo sviluppo di una rete cloud spaziale per contribuire ai processi di digitalizzazione e innovazione tecnologica, garantendo le esigenze del governo e delle forze armate nazionali in risposta alle sfide future”.

La nuvola spaziale militare di Leonardo sarà testata con un sosia digitale sulla Terra

È indicato che lo spazio militare sarà testato creando una nuvola Un doppio digitale a livello architettonico della Terra. In questo modo, su ciascun satellite della costellazione possono essere archiviati più di 100 terabyte di dati generati sulla Terra e nello spazio.

Questa nuvola può essere molto potente perché può eseguire l'elaborazione Più di 250 TFLOPS di potenza Per precisione singola. Questo potere sarà sfruttato adottando algoritmi avanzati che utilizzano intelligenza artificiale, tecniche di apprendimento automatico e analisi approfondita dei dati. Possono comunicare e scambiare autonomamente con altri satelliti.

Con una durata di 24 mesi, lo studio prevede la prima fase di definizione dell'architettura. La seconda fase si concluderà con la creazione di un gemello digitale del satellite con HPC e un dimostratore di terminale satellitare multicostellazione. L'obiettivo è simulare diversi casi d'uso in un ambiente digitale.

Questi esperimenti saranno condotti dal supercomputer di Leonardo. DaVinci-1. Questo è Il primo HPC spaziale e di difesa al mondo In termini di potenza e prestazioni del sistema. Lo studio sarà il precursore di un'altra fase di sperimentazione che, se confermata, comporterà Posizionamento orbitale di una costellazione dimostrativa di satelliti.