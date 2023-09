Più orecchiabili: queste sono le 10 canzoni K-Pop più popolari su iTunes Messico

Nonostante le differenze culturali, il K-pop sta conquistando l’industria musicale globale. (Infobay/Giovanni Perez)

IL Industria K-pop Ha saputo imporsi come una delle aziende più potenti e promettenti a livello globale dopo la conquista dell’Occidente, e la prova di ciò è che nemmeno la pandemia del Corona virus è riuscita a fermare i profitti milionari delle grandi aziende . Agenzie di spettacolo.

La sua importanza è tale che “Dynamite”, la canzone di maggior successo dei BTS, ha generato 1,4 miliardi di dollari di entrate per l’economia sudcoreana, secondo i dati del Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo.

Video della famosa boy band È riuscita a battere vari record nel settore della musica Essendo il video con il maggior numero di visualizzazioni nelle prime 24 ore (con 101,1 milioni di visualizzazioni), è la clip che finora ha ricevuto più di un miliardo di visualizzazioni sulla piattaforma YouTube.

A causa dell’interesse per la musica K-pop in tutto il mondo, importanti piattaforme legate all’industria musicale hanno concesso più spazi per la sua inclusione, ad esempio con Valutazioni come quelle preparate da Billboard, con la creazione di nuove liste di candidati in vari premi per riconoscere i fanbase o playlist popolari come “ON!” Su Spotify. (Precedentemente chiamato “K-pop Daebak”).

iTunes non è da meno e ha anche il suo numero delle canzoni K-Pop più ascoltate ogni giorno in almeno 39 paesi, incluso il Messico.

Ecco un elenco delle 10 canzoni K-Pop più popolari oggi:

Membri del gruppo STAYC. (Spotify)

K-pop moderno (dall’inglese “K-pop”) Ha avuto origine negli anni ’90 con il debutto del popolare gruppo Seo Taiji and Boys Nel 1992, divennero noti per aver incorporato generi musicali occidentali come rap, hip-hop, rock, jazz, elettronica e techno nelle loro canzoni.

Questo trio è composto da: Seo Taeji, Yang Hyun Suk e Lee JunoHa fatto il suo debutto al talent show dell’MBC con la canzone Nan Arayo, con grande confusione dei giudici Ha dato loro i voti più bassi. Tuttavia, il successo di questa canzone alla radio e alla televisione fu clamoroso, aprendo la strada all’uscita di più canzoni in questo stile e di più artisti che lo scelsero.

Fu solo nel 1995 che il produttore Lee Soo Man creò una delle società che ancora oggi rimane un “peso massimo” dell’industria musicale, Intrattenimento SM; Mentre l’ex membro dei Seo Taiji & Boys Yang Hyun Suk ha creato YG intrattenimento (millenovecentonovantasei); Seguito da JYB intrattenimento (1997), creato dal cantante Park Jin Young.

Queste tre società venivano spesso chiamate le “Tre Grandi” – già allora Il successo ottenuto dai BTS con l’aiuto di BigHit Entertainment (conosciuto oggi come Hybe Labels) – si dedicava all’educazione delle prime generazioni di idol, al fine di soddisfare la domanda del pubblico coreano che desiderava vedere giovani artisti.

Lungo questo percorso, HOT Group è stato uno dei primi gruppi a debuttare nel settore, seguito da altri che hanno formato il popolare gruppo “La prima generazione di K-Pop” Come Sechs Kies, SES, Fin.KL, NRG, Baby VOX, Diva, Shinhwa, god

All’inizio del nuovo millennio, alcuni gruppi idol debuttanti erano inattivi mentre altri come Baby Vox raggiunsero il successo in varie regioni dell’Asia, un esempio è la loro canzone Coccidence, che fu promossa alla Coppa del Mondo FIFA 2003 e che si classificò al primo posto. nelle classifiche musicali cinesi.

Allo stesso tempo, anche altri idol che sono esplosi come cantanti solisti hanno segnato una pietra miliare: serpenteil primo cantante coreano a raggiungere la vetta della classifica Oricon del Giappone, che è equivalente alla classifica asiatica di Billboard e nella quale gli artisti di altri paesi raramente riescono ad entrare. piovereUn attore e cantante che si è esibito davanti a 40.000 persone a Pechino.

Più tardi inizierò la chiamata “La seconda generazione di K-Pop”sempre con gruppi formati da giovani personalità come TVXQ (debutto nel 2003), SS501 (2005), Super Junior (2005), BIGBANG (2006), così come gruppi femminili come Wonder Girls (2007), Generazione di ragazze (2007) e Kara (2007).

Nel 2008, la Corea del Sud dominava già il mercato dell’intrattenimento in Asia con un tasso di crescita annuo superiore al 10% nel mondo. esportazioni Dalle produzioni musicali e televisive ai drammi coreani, rappresenta addirittura il 68% del mercato musicale giapponese, davanti alla Cina (11,2%) e agli Stati Uniti (2,1%).

Successivamente, altri gruppi come SHINee o… Niente finalequest’ultimo che riuscì a consolidare il primato dell’esistenza Il primo a raggiungere la vetta della classifica degli artisti emergenti di Billboard Nel 2014 con il brano Ultimo Romeo; 14:00, EXO, 2EN1, fino a La terza generazione del K-Pop Dove sono inclusi nuovi gruppi come BTS, Seventeen, GOT7, Twice, Red Velvet, BLACKPINK, MAMAMOO, tra gli altrifino ad oggi La quarta generazione Sono tutti quelli che hanno debuttato tra il 2017 e il 2018 come Stray Kids, ITZY, Ateez, Astro e altri.

Vale la pena notare che occorre tenere conto di un punto di svolta Stile Gangnam del rapper Psyuna canzone che non solo è riuscita a battere record inimmaginabili su piattaforme musicali come YoutubeMa fece anche il giro del mondo e dimostrò che la lingua non rappresentava un ostacolo al successo in paesi altamente competitivi come l’industria americana.

Ad oggi, il gruppo detiene il bastone come maggiori esponenti del K-Pop BTS -fatto di Suga, RM, Jin, Jimin, J-Hope, V e Jungkook– che, oltre a dominare l’industria musicale sudcoreana e ad aumentare la propria fama nel resto del mondo, è stato nominato “Asia’s Trendsetter” da The Economist e “Artist of the Year” da Time Magazine, per non parlare del suo stesso Grammy Premi. Nomine ai premi e 10 Billboard Awards.

