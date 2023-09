I giornali americani cercano reporter specializzati in Taylor Swift e Beyoncé

Questa settimana, la più grande testata giornalistica degli Stati Uniti ha pubblicato sul suo sito due insolite offerte di lavoro: una giornalista specializzata in Taylor Swift e una giornalista specializzata in Beyoncé.

Gannett, che possiede più di 200 giornali, ha pubblicato queste posizioni su USA Today e The Tennessean, il giornale della società con sede a Nashville. Michael Anastasi, editore di The Tennessean e vicepresidente delle notizie locali di Gannett, ha affermato che la società è alla ricerca di “narratori contemporanei” esperti nel giornalismo cartaceo, audio e video.

“Vedendo i fatti e la furia, il corrispondente di Taylor Swift determinerà perché l’influenza della pop star è diventata così diffusa, cosa rappresenta la sua base di fan nella cultura popolare e la sua influenza sul mondo della musica e degli affari”, ha detto la società. Nella descrizione del lavoro.

Allo stesso modo, l’azienda vuole un giornalista in grado di catturare l’impatto di Beyoncé sulla società e sui settori in cui lavora.

Il Tennessee ha già uno staff musicale di tre persone e “la nostra copertura all’avanguardia rivaleggia con chiunque altro”, ha detto Anastasi. Ha detto che Janet è sempre alla ricerca di opportunità per diventare essenziale per i clienti paganti.

I critici dei nuovi posti di lavoro hanno citato i licenziamenti alla Gannett, dove la forza lavoro si è ridotta del 47% negli ultimi tre anni, secondo NewsGuild. Il sindacato ha affermato su alcuni giornali che il personale è diminuito fino al 90%. Solo lo scorso anno, Gannett ha tagliato circa il 6% della sua divisione media statunitense, che comprende circa 3.440 posti di lavoro.

Alcuni giornalisti hanno affermato che, sebbene l’assunzione di queste posizioni specifiche incentrate su artisti popolari rifletta la loro influenza sulla cultura popolare, non stanno investendo nel giornalismo locale presso un’azienda nota per i suoi giornali locali.

“In un momento in cui vengono rimosse così tante notizie difficili e notizie locali, questa è una decisione che solleva alcune domande”, ha detto Rick Edmonds del Poynter Institute for Research in Journalism delle nuove posizioni.

“Non assumeremo un reporter di Taylor Swift a scapito di altri reporter”, ha spiegato Anastasi.

Alcuni giornalisti hanno criticato gli annunci di lavoro per aver offerto comportamenti da superfan come lavoro giornalistico a tempo pieno. “Non è bello vedere la carriera a tempo pieno di Stan trasformarsi in un vero lavoro giornalistico”, ha detto il giornalista musicale Jeremy Gordon sui social media. (“Stan” è slang per superfan).

Se l’incaricato si comporta più come un fan che come un giornalista, la decisione potrebbe ritorcersi contro Janet. Ma se il lavoro viene svolto bene e i giornalisti riescono a ottenere informazioni privilegiate, possono affermarsi come autorità nazionali su importanti figure culturali.

I rappresentanti di Swift e Beyoncé non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

Questi tipi di lavori lasciano spazio a storie più positive sulle donne nere, afferma Omeseke Tinsley, accademica e autrice di Beyoncé in the Making: Remixing Black Feminism.

Ma aggiunge anche che la presenza di entrambi gli artisti riflette direttamente il potere economico di Beyoncé e Swift. “Se non ci fosse quell’elemento, non ci sarebbe un corrispondente di Beyoncé”, ha detto Tinsley.

Non è raro che i giornalisti si concentrino su una figura particolare, soprattutto in politica, come ha dimostrato Amy Chozik, assunta dal New York Times nel 2013 per coprire esclusivamente Hillary Clinton. Ma la maggior parte dei giornalisti di intrattenimento sono responsabili di riferire su una vasta gamma di artisti, anche se sono esperti su un argomento specifico.

Questo è stato il caso della giornalista del Los Angeles Times Susie Exposito, che si è definita la corrispondente “non ufficiale” dell’icona del reggaeton Bad Bunny perché ha trascorso una quantità eccessiva di tempo a coprirlo rispetto ad altre priorità in un lavoro precedente.

“La loro produzione quasi settimanale è diventata troppo travolgente e distratta da molti altri artisti che presentavano lavori avvincenti”, ha detto Exposito. “È così prolifica che penso di aver letteralmente esaurito le nuove parole per descriverla a un certo punto. Sarebbe anche utile se avesse un suo corrispondente.”

Expósito ha affermato che una grande sfida che devono affrontare i giornalisti dell’intrattenimento è l’enorme volume di pubblicazioni di artisti pop. “L’industria musicale è un gioco di numeri”, ha aggiunto. “I dischi di successo diventano uscite deluxe e tour mondiali esauriti, e può essere sorprendente per un giornalista musicale generale tenere il passo con loro.”

Il lavoro degli artisti è il futuro del giornalismo musicale?

“È un po’ strano, ma immagino che potresti chiamarlo Taylor Swift, è un enorme motore economico in questo momento”, ha detto Eric Grode, direttore del Goldring Arts for Communication and Journalism Program presso la Syracuse University. “Taylor Swift fa molte cose degne di nota oltre alla vendita di biglietti per i concerti.”

Se un giornalista prende sul serio il suo lavoro e fornisce qualcosa di più della semplice copertura sensazionalistica dei concerti, la sua consolidata esperienza può essere preziosa per un’organizzazione giornalistica, ha affermato Grodd. Tuttavia, sono pochissimi i musicisti con un ventaglio culturale così ampio.

La possibilità che i fan facciano clic su storie su Swift o Beyoncé lo rende un ovvio fattore motivante nella progettazione di nuovi post, ha affermato Exposito.

“I media digitali ora competono con gli account dei fan sui social media, non in termini di accuratezza, ma in termini di essere la fonte numero uno per riferire sugli sviluppi delle pop star”, ha detto.

Gli artisti più importanti danno priorità all’attenzione e al lavoro dei giornalisti esperti, portando a quella che la critica Soraya Roberts ha definito una “cultura dell’omogeneità”, un’altra barriera alla copertura artistica locale.

Tinsley ritiene che i post sui social media che criticano l’approccio a questi nuovi lavori possano riflettere una cultura di sessismo.

“L’aggiunta di figure e attori importanti al memoriale ha il potenziale per creare qualcosa di significativo”, ha affermato. “Penso che alcune delle critiche abbiano a che fare con ciò che apprezziamo e ciò che non apprezziamo come società, e penso che ci sia un’implicita misoginia in questo.”

___

Bauder ha riferito da New York.