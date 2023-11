Più scontato che mai, il primo monitor gaming ufficiale League of Legends da 27 pollici QHD 170Hz

Include anche illuminazione RGB, altoparlanti e una manopola di controllo per passare da una modalità all’altra offerta.

Se sei un appassionato di videogiochi, avere un buon monitor è essenziale se vuoi portare la tua esperienza di gioco ad un altro livello. E ora dentro Componenti informatici Hai una grande possibilità di ottenerlo AOC Agon Pro AG275QXLun modello in collaborazione ufficiale con il popolare titolo League of Legends che è stato ridotto al prezzo più basso di sempre di 269 euro per un periodo limitato.

Monitor AOC Agon Pro AG275QXL – 27 pollici, QHD, 170 Hz, 1 ms, FreeSync, compatibile G-Sync, HDR400 (2560 x 1440, 400cd/m, HDMI 2×2.0, DisplayPort 2×1.4, hub USB) *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all’ultima recensione

Compra uno schermo AOC Agon Pro AG275QXL miglior prezzo

Guarda questo marchio Va bene. Era esaurito prima che arrivasse il Black Friday a circa 529€ da PcComponentes, anche se al momento lo potete trovare ridotto al minimo storico di 269€, quindi Risparmierai circa 257 euro con il tuo acquisto, quasi la metà del suo prezzo. Inoltre la spedizione è completamente gratuita e veloce.

Lui AOC Agon Pro AG275QXL È un monitor da gaming professionale pensato principalmente per gli eSport, che si distingue soprattutto perché ci offre Design unico in collaborazione con Riot GamesPoiché è ispirato al famoso videogioco League of Legends.

Comprende invece A Pannello IPS da 27 pollici Senza bordi accompagnati da Retroilluminazione W-LEDrisoluzione QHD (2.560 x 1.440 pixel)frequenza di aggiornamento massima 170 HzTempo di risposta 1 ms (MPRT) e luminosità massima 400 lumen.

È anche compatibile con entrambi AMD FreeSync Premium Come è il caso di Nvidia G-Sync, due tecnologie di sincronizzazione adattiva responsabili del miglioramento delle immagini. Entrambi hanno l’obiettivo principale dell’eliminazione rottura Ed esegui la compensazione del fotogramma per godere di una grande fluidità durante i nostri giochi. Per evitare l’affaticamento visivo, hanno… Senza sfarfallio e luce blu scarsa.

Altre caratteristiche da menzionare su questo modello sono queste Include una coppia di altoparlanti da 5 watt ciascunoSupporto regolabile (in altezza, inclinazione e rotazione), Illuminazione a LED RGB E un Comando di controllo Permettendoci di passare comodamente tra le sei modalità di gioco incluse o di regolare le funzioni del gioco.

In termini di connettività, sì Due porte HDMI 2.0, Due porte DisplayPort 1.4Due porte USB 3.2 Tipo A per il collegamento di periferiche o dispositivi di ricarica e un’uscita jack audio da 3,5 mm per l’utilizzo delle cuffie.

