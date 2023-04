Ponzi avanza nella piovosa Marrakesh | Giro dell’ATP

In una partita di due giorni danneggiata dalla pioggia, Benjamin Ponzi si è qualificato per il secondo round del Gran Premio di Hassan II mercoledì sconfiggendo il perdente Alexei Vatutin 6-3, 6-3 a Marrakech.

In gara per la prima volta dalla semifinale di febbraio a Marsiglia, il francese, settima testa di serie, ha battuto Vatutin cinque volte, conquistando la sua undicesima vittoria in tournée della stagione dopo 83 minuti.

Ponzi ha dichiarato: “È stato molto difficile fermarsi ieri dopo il primo set. Dopo una notte tutto è cambiato. Oggi è una lunga attesa con i campi. La chiave oggi è la concentrazione e la preparazione per iniziare bene il secondo set”. “L’ho preso ed è una buona vittoria per me dopo alcune settimane di pausa”.

Potrebbe anche interessarti: Bayez sostiene la difesa del trono all’Estoril

Il numero 50 del mondo Ponzi, che ha raggiunto la finale a Pune a gennaio, gioca con Pavel Kotov. La partita di Ponzi contro Vatutin è stata l’unica partita di singolare giocata mercoledì sul campo in terra battuta ATP 250 a causa della pioggia.

Lorenzo Musetti è la testa di serie numero uno a Marrakesh, seguito da Daniel Evans. L’italiano Musetti affronterà il francese Hugo Gaston nella sua prima partita, mentre il britannico Evans affronterà l’australiano Alexei Popyrin.