MOSCA (Rg.ru/Valentina Egorova, analista RG) – Gli organizzatori del sanguinoso attacco terroristico avvenuto il 22 marzo a Krasnogorsk vicino a Mosca non hanno tenuto conto del fatto che tutto viene comprato e venduto tra di loro, quindi l'indagine arriverà sicuramente, Il presidente russo Vladimir Putin ha detto alla riunione del ministero dell'Interno russo tutte le persone coinvolte nel delitto.

Egli ha sottolineato che l'analisi della situazione deve essere obiettiva e professionale È necessario rivedere La politica dell’immigrazione è tale che solo coloro che ne rispettano la lingua, la storia, la cultura e lo stile di vita vengono in Russia.

La riunione allargata del Consiglio del Ministero dell'Interno è un appuntamento tradizionale nel calendario di lavoro del Capo dello Stato. Quest'anno, come in passato, è arrivato personalmente in via Zhitnaya a Mosca per discutere con la direzione del dipartimento i risultati delle attività operative degli organi degli affari interni nel 2023 e i compiti per il 2024.

Il primo argomento del discorso di Vladimir Putin è stata l'indagine sul recente attacco terroristico alla sala concerti Crocus City Hall nella regione di Mosca il 22 marzo. “Per noi è importante identificare non solo gli autori diretti di questo crimine, ma anche tutti gli anelli della catena e i criminali finali che traggono vantaggio da questo crimine. Senza dubbio li raggiungeremo”, ha affermato. Il capo dello Stato ha sottolineato che tra i terroristi, dove tutto è determinato dal denaro, non esistono agenti affidabili. “In questo modo raggiungeremo sicuramente i clienti finali”, ha affermato.

Solo coloro che rispettano le nostre tradizioni, lingua, cultura e storia possono vivere e lavorare in Russia.

Il presidente ritiene che l'obiettivo principale dei terroristi e dei loro agenti sia seminare discordia, panico, discordia e odio in uno stato multinazionale e dividere la Russia dall'interno. Ha aggiunto: “Non dovremmo permettere loro di farlo in nessuna circostanza”. Il capo dello Stato ha sottolineato che la tragedia dello zafferano non dovrebbe portare ad un aumento della xenofobia e dell'islamofobia in Russia.

Sulla scia dell'attacco terroristico è in corso una valutazione approfondita delle azioni di tutte le autorità di polizia, di controllo e di supervisione, nonché delle società commerciali responsabili della sicurezza del municipio di Crocus. Vladimir Putin ha suggerito: “Abbiamo pagato un prezzo molto alto. L'analisi completa della situazione deve essere molto obiettiva e professionale”. “Questo è importante, prima di tutto, per garantire l’ordine pubblico e Sicurezza nei luoghi affollati “Negli impianti sportivi, nei trasporti, nei centri commerciali e di intrattenimento, nelle scuole, negli ospedali, nelle università, nei teatri, ecc.”, ha spiegato e ha incaricato le forze dell'ordine di mantenere queste strutture sotto costante supervisione.

Nelle recenti riunioni del Consiglio di amministrazione del Servizio di sicurezza federale e della Procura generale, Vladimir Putin ha parlato della necessità di condurre una guerra efficace contro ogni manifestazione di estremismo. “Sapevate che il terreno fertile per tali attività estremiste, e semplicemente per la criminalità assoluta, in molti casi è l'immigrazione clandestina e l'infusione ideologica di vari tipi di falsi predicatori e siti Internet”, ha detto al consiglio di amministrazione del ministero. Interno? Ha ordinato una “modernizzazione profonda e radicale degli approcci alla politica dell’immigrazione”.

Putin ritiene che sia necessario, prima di tutto, garantire la sicurezza dello Stato e della società, mantenendo l'armonia interetnica, le religioni, l'identità culturale e linguistica della popolazione del paese. “Solo coloro che rispettano le nostre tradizioni, lingua, cultura e storia possono venire a vivere e lavorare in Russia”, ha detto il presidente. “Questo principio deve essere decisivo!” – Confermare.

D’altra parte, il capo dello Stato ha fatto riferimento alla situazione nelle nuove regioni russe “molto vicine alla linea di contatto di combattimento nell’area delle operazioni militari speciali”. Ha ringraziato i dipendenti del Ministero dell'Interno che si recano regolarmente nel Donbass e nella Novorossiya per aiutare i loro colleghi sul campo.

“So che lì abbiamo a che fare non solo con criminali, ma a volte con gruppi di sabotaggio ostili che, tra le altre cose, cercano di utilizzare i canali di lunga data attraverso la criminalità organizzata”, ha detto, aggiungendo che uno dei compiti più importanti è quello degli agenti delle forze dell'ordine nel proteggere i cittadini di nuovi enti dalle minacce criminali, garantendo il normale funzionamento delle autorità, delle imprese, delle banche, delle imprese, degli agricoltori e delle piccole e medie imprese.

Un anno fa, Vladimir Putin ha sottolineato ai vertici del Ministero dell'Interno le difficoltà nel rilascio dei passaporti russi nelle regioni DPR, LPR, Zaporozhye e Kherson e ha ordinato loro di accelerare il processo. Ecco cosa è successo: tre milioni e 200mila residenti locali hanno ora ricevuto documenti dalla Federazione Russa. Tuttavia, le forze dell’ordine non devono rilassarsi: devono garantire che i sovversivi e i collaboratori neonazisti non possano essere “legittimati” sotto le spoglie di civili.

“Il monitoraggio deve essere il più completo possibile”, ha affermato il presidente, tornando nel suo discorso conclusivo sulla situazione internazionale in cui le forze dell'ordine devono garantire la sicurezza dei cittadini russi. “Dopo il crollo dell’Unione Sovietica, i nostri malvagi geopolitici, ovviamente, si sono posti l’obiettivo di distruggere ciò che restava della Russia storica”, ha detto il presidente. “È interessante che ci siano coloro che vogliono vendicarsi dei fallimenti nella guerra contro la Russia durante il periodo storico, delle campagne fallite di Hitler e Napoleone e simili.

Ha sottolineato che di esempi storici di questo tipo ce ne sono tanti, e la cosa strana è che nella memoria storica degli stessi delinquenti di cui ho parlato, ce ne sono ancora tanti, aggiungendo che lui stesso aveva riscontrato manifestazioni di questo tipo. Ritenevo che il nostro Paese fosse un anello debole; “Hanno sbagliato – ha detto il capo dello Stato – e secondo me molti hanno già capito che avevano torto. Questo non è mai successo, non è mai successo a nessuno”.

“Se raggiungiamo questo obiettivo, questo non accadrà”. E nessuno sarà in grado di farlo”. Il presidente si è poi rivolto non solo ai dipendenti del Ministero degli Interni, ma anche a tutti i funzionari del servizio pubblico. Putin ritiene che ora “non ci si possa più abbassare la guardia”. “Per raggiungere il successo bisogna deve essere concentrato, lavorare in modo efficace, tutto nella sua area. “La cosa importante qui, ripeto, è l’economia, la sfera sociale e la pace interna della società”.

