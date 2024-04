La capitale colombiana ospita l'incontro scientifico della Commissione Economica per l'America Latina e i Caraibi

L’apertura della quarta riunione della Conferenza su Scienza, Innovazione e ICT della Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi, che sarà presieduta dal presidente Gustavo Petro, stabilirà le linee guida per la cooperazione per il periodo 2024-2025.

Nei due giorni dell'evento si affronteranno temi quali la visione strutturale della situazione socioeconomica dell'America Latina, le opportunità per lo sviluppo sostenibile, la prospettiva tecnico-scientifica sulle sfide affrontate da ciascun Paese e le possibilità di investimenti strategici nella scienza. …tecnologia e innovazione.

Verranno inoltre discussi i percorsi di comunicazione tra il settore privato e quello pubblico, gli attori regionali e altre questioni di grande importanza per la regione.

Da parte sua, la Ministra della Scienza colombiana Yesenia Olaya ha considerato questo incontro un'opportunità per il Paese ospitante di essere un punto di riferimento in materia scientifica e tecnologica, rafforzando così questi settori come motore dello sviluppo produttivo e sostenibile. Include l'America Latina e i Caraibi.

Domani si concluderà la quarta riunione della conferenza, alla quale dovrebbero partecipare 23 delegazioni.

jf/se