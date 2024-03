Questi sono gli smartphone consigliati dalla redazione di Xataka

Una selezione di postazioni focalizzate su diversi profili utente, ma tutte con ottime prestazioni e caratteristiche

Quando arriva il momento di cambiare smartphone, il budget di cui disponiamo determina l'intera nostra scelta. Ma 500 euro ci permettono di muoverci tra la fascia media ed entrare in quella alta, quindi ci sono molti terminali molto potenti a cui possiamo accedere a questo costo. questo è tutto Consigliato dagli editori di Xataka.

Google Pixel 7a

Questo modello di Google Offre uno straordinario rapporto qualità-prezzo che ora è aumentato grazie a… Leggero sconto di 20 euro Per le offerte primaverili che ti portano dai precedenti 388,98€ agli attuali 368€ con spedizione gratuita di Amazon.

Il telefono Google Pixel 7a ha Schermo OLED da 6,1 polliciCon risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento di 90 Hz e compatibile con HDR10+. Installa il processore Tensor G2 di Google, che è supportato da un coprocessore di sicurezza Titano M2. lui ha 8 GB di RAM E 128GB magazzinaggio. Lui è impermeabile Viene con Androide 13 Come sistema operativo può essere aggiornato alla versione 14.

Google Pixel 7a – Smartphone Android 5G gratuito con obiettivo grandangolare e fino a 24 ore di autonomia – Carbonio *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all'ultima recensione

XiaomiPoco X6 Pro

Questa è la nuova stazione della gamma Poco di Xiaomi È una meraviglia e su Amazon ha un prezzo di 379,99€. 40 euro in meno Dal suo costo precedente di € 419,99 con spedizione gratuita.

Lo Xiaomi Poco X6 Pro ha uno schermo AMOLED da 6,67 pollici Con la decisione 1,5K (1.220 x 2.712 pixel), 120 Hz Frequenza di aggiornamento e luminosità fino a 1800 nit. Installare il processore MediaTek Dimensione 8300 Ultra Questa è la versione più potente con 12 GB di RAM E 512GB magazzinaggio. Viene fornito con sistema operativo Android 14 e batteria Con una sola ricarica dura tutto il giorno senza problemi Anche con un uso intenso. Contiene Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth5.4Con due fette, NFC Per pagamenti senza contatto.

Poco *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all'ultima recensione

Samsung Galaxy A54

Questo Galassia A54 Il suo costo precedente era di 399 euro. Ora il suo prezzo Scende 30 euro Resta a 369 euro con spedizione senza costi aggiuntivi.

Il Samsung Galaxy A54 5G ha uno schermo SuperAMOLED da 6,4 pollici Con la decisione FullHD+ E una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Installare il processore Exynos 1380 con 8 GB di RAM Stiamo esaminando la versione con memoria interna 256GB. La sua batteria è scarica Tra le sette e le otto ore Schermo multiuso e funziona con il sistema operativo Android 13. Dispone di 5G, WiFi 6, Bluetooth5.3E GPS NFC; Ha altoparlanti stereo, Protezione contro polvere e acqua IP67 E uno scanner di impronte digitali sotto lo schermo.

Samsung Galaxy A54 5G (256 GB, 8 GB RAM) Smartphone Android nero, display FHD+ Infinity-O da 6,4″, batteria da 5000 mAh, esclusiva Amazon (versione spagnola) *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all'ultima recensione READ Samsung sta mettendo in evidenza le ultime aggiunte alla famiglia di dispositivi Bespoke nella sua casa connessa

Realme 12 Pro+

Questo La mia realtà sono io Il costo precedente su Amazon era di 499,99 euro. Adesso scende a 399,99€, a Sconto di 100 euro Con spedizione gratuita.

Il Realme 12 Pro+ ha un display OLED A 6,7 pollici Con la decisione FullHD+, 120 Hz Di creme idratanti e massima luminosità 950 lumen. Installare il processore Snapdragon 7 di seconda generazione con 8 GB di RAM E 256GB magazzinaggio. Ha una fotocamera posteriore principale da 50 megapixel e il suo sistema operativo è nuovo. Androide 14 Stabilisce le sue connessioni tramite 5G, WiFi, Bluetooth 5.2 e NFC.

Cellulare Realme 12 Pro+ 5G 8+256GB, fotocamera verticale Periscope, Sony IMX890 con OIS, Snapdragon 7s 2G 5G, display curvo 120Hz, navigatore Beige *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all'ultima recensione

Realme GT Neo3

Con il prezzo precedente di € 699,99, è solido La mia realtà sono io Ora lo ha fatto Sconto di 200 euro Il che lo lascia a € 499,99 su Amazon con spedizione senza costi aggiuntivi.

Realme GT Neo 3 150 W è dotato di display La madre di Waleed Con la decisione Alta precisione E 120 Hz Frequenza di aggiornamento con supporto HDR10+. Installare il processore mediatek Dimensioni 8100 E non ha niente di meno che 12 GB di RAM con 256GB magazzinaggio. Il tuo sistema operativo lo è Androide 12 E la sua batteria Offerte Tra le sei e le sette ore di tempo davanti allo schermo con un uso moderato. Dispone di ricarica rapida da 150 W La ricarica viene completata in un quarto d'ora. Dispone di altoparlanti con tecnologia Dolby Atmos, Lettore di impronte digitali sullo schermo Oppure connettiti tramite 5G, WiFi, Bluetooth e NFC per pagamenti contactless.

Realme GT neo 3 150W – 12+256GB Smartphone sbloccato 5G, ricarica SuperDart da 150W, processore MediaTek Dimensity 8100, display Super OLED 120Hz, doppia SIM, NFC, nero asfalto *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all'ultima recensione

