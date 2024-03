Minecraft lancia un servizio in abbonamento Game Pass: quanto costa e cosa include?

Nel bene e nel male, viviamo in un’epoca in cui i servizi prevalgono in tutte le aree dell’intrattenimento. Il gaming non è da meno e nel corso degli anni abbiamo assistito alla sua ascesa Xbox Game Pass E PS Plus. C'è ancora di più! Il fatto è che alcuni titoli hanno i propri programmi di abbonamento. Ora, Mestiere del Maine Mi sono appena unito alla tendenza.

Mojang ha annunciato questa settimana Pass mercato Minecraftun servizio in abbonamento che fornisce l'accesso a un'ampia libreria a rotazione di contenuti creati dalla comunità e altri vantaggi.

Cos'è Minecraft Marketplace Pass, il nuovo servizio di abbonamento sandbox?

Cominciamo dall'inizio. Membri di questo nuovo Servizio in abbonamento L'accesso può essere effettuato senza costi aggiuntivi 150 contenuti Da Marketplace, il negozio digitale del gioco in cui gli utenti condividono le proprie creazioni con la community e monetizzano il proprio lavoro.

Costi del Minecraft Market Pass 3,99 USD Mensile, ma lo studio di sviluppo ha confermato che il prezzo può variare a seconda della regione. In MessicoCosta questa cifra. Vale la pena notare che è disponibile solo per Edizione fondamentale Dal famoso videogioco Mojang.

I giocatori con un abbonamento attivo possono giocare e scaricare qualsiasi mondo e minigioco che compone il catalogo, che ruoterà da Modello mensile. Avranno anche accesso ad esso Scatole in tela o tessuto Per cambiare l'aspetto di blocchi, biomi e mostri.

I fan saranno felici di sapere che potranno anche espandere il proprio guardaroba e richiedere ogni mese articoli cosmetici per cambiare l'aspetto del proprio avatar. La buona notizia è che questi articoli non scompariranno dall'inventario degli utenti, anche se non vorranno rinnovare l'abbonamento.

Quando i pacchetti di texture e i contenuti lasceranno il catalogo di Minecraft Marketplace Pass, i giocatori dovranno acquistare oggetti da utilizzare nelle sessioni di gioco, anche se potranno tenerli in magazzino se lo desiderano. La stessa cosa accadrà se l'abbonamento scade.

La buona notizia è che questi articoli possono essere utilizzati su tutte le piattaforme supportate Minecraft: edizione Bedrock. Ciò significa che gli utenti potranno usufruire dei vantaggi del servizio in Stazione di gioco, NintendoInterruttore, Computer, Dispositivi mobili E X-Box.

I fan possono accedere a funzionalità interessanti tramite Minecraft Marketplace Pass

Fortunatamente gli utenti interessati a questa iniziativa potranno reclamarla Prova gratuita di 30 giorni.

Infine, vale la pena notare che questo nuovo programma di abbonamento si sovrappone a… Regni Plusche offre lo stesso catalogo di contenuti di US $ 7,99 Mese. L'unica differenza è che il servizio più costoso consente agli utenti di avere… Maggiordomo Per un massimo di 10 utenti.

Ma ci raccontate cosa ne pensate di questa iniziativa? Hai intenzione di assumere il servizio? Leggiamo i tuoi pensieri nei commenti o condividiamo i tuoi pensieri al riguardo Il nostro canale Discord.

Clic questo link Per leggere altre notizie correlate Mestiere del Maine.

