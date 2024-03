Spotify aggiunge video musicali per gli abbonati Premium in 11 paesi

Spotify è ora più di un semplice servizio audio, grazie ai video in loop Tela “Funzione brevi video clip”Perni', recentemente pubblicato. Ora, il servizio aggiunge video musicali integrali al mix.

Per ora, è proprio così Beta test In 11 paesi: Regno Unito, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, Brasile, Colombia, Filippine, Indonesia e Kenya. Sarà inoltre disponibile solo per gli abbonati Spotify Premium in quei paesi.

Quando la canzone contiene… Disponibile video musicale, gli ascoltatori potranno toccare un pulsante sulla schermata di riproduzione corrente di Spotify per passare al video (e poi tornare all'audio). Potranno anche ruotare il telefono per guardare i video in modalità a schermo intero.

Spotify sta lanciando la funzionalità anche sulle app desktop e TV. Oltre alla schermata di riproduzione corrente, sullo schermo verranno visualizzati i video musicali Profili degli artistie gli ascoltatori potranno condividerlo con gli amici come se fosse un clip audio. Tuttavia, i video non possono essere scaricati per la visualizzazione offline.

L'azienda sta iniziando con quello che descrive come un “catalogo limitato” di prodotti Video musicali delle etichette discografiche associate, anche se in una conferenza stampa pre-lancio Spotify ha rifiutato di specificare l'importo. La società ha affermato di voler includere una vasta gamma di generi e artisti, inclusi musicisti locali famosi e artisti internazionali, e che mira ad aumentare le dimensioni del proprio catalogo di video musicali nel tempo.

Ed Sheeran, Doja Cat, Ice Spice, Alona e Asaka Sono alcuni degli artisti confermati che hanno a disposizione video musicali.

Anche se al momento si tratta solo di una versione beta, fa parte di una tendenza più ampia di Spotify di limitare alcune delle sue nuove funzionalità agli abbonati Premium per incentivare gli ascoltatori gratuiti a iniziare a pagare.

Interessante l'elenco degli 11 paesi che ricevono maggiormente video musicali. Mancano due dei “quattro grandi” mercati della musica registrata: Stati Uniti e GiapponeL'inclusione di Filippine, Indonesia e Kenya mostra il desiderio di Spotify di testare la funzionalità in alcuni dei suoi principali mercati emergenti.

I video musicali fanno parte di altri servizi di streaming da diversi anni. YoutubeOvviamente, ma anche Musica di meleche ha aggiunto un catalogo di video musicali nel marzo 2018. Amazon Music ha seguito l'esempio nel dicembre 2020, sebbene lo abbia rimosso nuovamente nel marzo 2023.