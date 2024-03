Freepik lancia una campagna con immagini originali intitolata “When AI Fails”

Negli ultimi mesi freepikUn'azienda specializzata nella distribuzione di contenuti grafici, audio e visivi ha sviluppato un proprio strumento di intelligenza artificiale per la creazione di immagini da testo e Picasso, che consente la creazione di immagini in tempo reale da suggerimenti, disegni e composizioni grafiche. Tuttavia, non dimenticarlo Immagine Non è solo una parte essenziale del tuo catalogo di risorse, ma anche parte della creatività dei tuoi utenti e clienti.

La campagna sfida ironicamente l'intelligenza artificiale a riuscire a simulare la fotografia

Per apprezzare quest'arte di fronte alla crescente presenza dell'intelligenza artificiale,… Campagna pubblicitaria “Immagini Originali”, Progettato internamente, attraverso il quale cerca di evidenziare la sua autenticità e autenticità Visualizza oltre 20 milioni di foto reali Dalla vita di tutti i giorni. Lo interpreta con umorismo e costruisce una sorta di sfida alla tecnologia affinché riesca a trasmettere la stessa fotografia reale.

Appaiono così i pezzi grafici realizzati per l'occasione versioni diverse, Come il gioco di parole inglese “not a, just me”; Oppure indicare la versione “Upscaler non necessario”. Un altro creativo recita anche: “Nessuna affermazione può esprimere la gioia di stare con veri amici”. Sono tutti accompagnati Reclamo Campagna: “20 milioni di fotografie scattate da esseri umani, quando l’intelligenza artificiale fallisce”.

Come ha spiegato l'azienda, la maggior parte dell'azione si svolge su un cartellone pubblicitario situato sul tetto dell'edificio che ospita Uffici Freepik a San Francisco (Stati Uniti), situato nel quartiere SoMa. La campagna include anche pezzi digitali per i social media.

“Stiamo entrando in una nuova era della narrazione visiva e noi di Freepik siamo pienamente impegnati ad aiutare i creativi e gli esperti di marketing ad adattarsi a questi nuovi tempi.“La campagna si inserisce nella gamma di azioni e iniziative attuate dopo il rebranding di Freepik alla fine dello scorso anno”, ha dichiarato in un comunicato Carlos Cantú, direttore marketing di Freepik.

Lo aggiunge anche alla luce di Migliora la creatività È necessario fornire molteplici opzioni che aiutino a svilupparlo. “Per Freepik, è essenziale fornire ai creatori soluzioni semplici e dare loro la capacità di abbracciare la potenza dell'intelligenza artificiale collegandoli con immagini create dall'uomo.“, conferma.