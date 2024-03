Traduzione in tempo reale e modalità walkie-talkie

L'intelligenza artificiale migliora notevolmente le capacità di traduzione linguistica in tempo reale dei nostri dispositivi ed è in realtà uno dei vantaggi più evidenti di questa tecnologia, come abbiamo già visto nel Samsung Galaxy S24 che offre la traduzione di conversazioni istantanee e persino di chiamate. E in questa occasione è Microsoft Teams l'applicazione che attira l'attenzione Amnesty International Per aggiungere alle sue capacità anche la traduzione intelligente delle conversazioni della tua applicazione di messaggistica.

Nuova funzionalità di traduzione

Le chat di team sono essenziali quando si comunica con altri membri dell'organizzazione e ci consentono di scambiare messaggi istantaneamente. Ora sappiamo che queste chat includono funzionalità che troviamo particolarmente utili quando si tratta di conversazioni professionali, ad es Traducili in modo intelligenteautomaticamente e in tempo reale.

Con questa nuova funzione, quando riceviamo un messaggio da un altro membro in una lingua diversa dalla nostra, I team suggeriranno una traduzione così potremo capire subito cosa vogliono dirci. L'utente avrà sempre la possibilità di scegliere se desidera che una determinata lingua venga tradotta automaticamente quando viene rilevata in un messaggio, o se ci sono altre lingue che non necessitano di traduzione in qualsiasi momento.

Pertanto, come abbiamo visto nel caso Samsung, Sarà possibile conversare in un'altra lingua senza alcun problema, dove i messaggi in entrata e in uscita verranno tradotti automaticamente da Microsoft AI. Indubbiamente, una funzione che siamo sicuri raggiungerà gradualmente non solo Teams, ma anche più applicazioni di messaggistica, perché potrebbe diventare particolarmente essenziale in ambienti professionali.

Modalità walkie-talkie

Microsoft Teams offre ora anche una nuova funzionalità per iPhone, che ci fornirà anche un modo diverso di comunicare con i nostri colleghi. Questa nuova funzionalità arriva dopo…r L'API Push to Talk integrata di Apple, che consente di utilizzare lo standard PTT Che permette la comunicazione istantanea tra due dispositivi, in questo caso un iPhone, come se fossero un walkie-talkie.

Questa è una cosa che può essere molto utile anche a livello professionale, perché permette di entrare in contatto con un’altra persona. Allo stesso modo in cui lo facciamo con un walkie-talkie, in tempo reale premendo un pulsante. Qualcosa che può essere davvero utile in ambienti logistici, perché in questo modo è possibile mantenere una comunicazione fluida senza bisogno di chiamate o note vocali nelle applicazioni di messaggistica.

Questa funzione ha una traduzione intelligente Arriveranno gradualmente su iPhone E anche per i cellulari con sistema Android, nel caso del primo, a partire dal prossimo aprile l'applicazione di comunicazione di Microsoft acquisirà queste importanti funzioni che la distinguono e la differenziano dai suoi concorrenti, che non sono certo pochi.