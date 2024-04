Questo milionario ha cambiato la batteria della sua auto ibrida Porsche dopo aver percorso solo 70 chilometri

AAlla “vita” che ha condotto Porsche 918 Spyder Ciò che vedi in queste immagini non è affatto ciò che i creatori avevano immaginato. Per il marchio, come per i suoi ingegneri, doveva esserci una macchina che fornisse tutto ciò Sensazioni senza pari E il? Ciò attirerebbe l'attenzione Da ammirare ovunque passi. Ma invece è stato condannato a questo Garage buio per nove anni. la ragione? Molto comune tra i collezionisti più capricciosi: uccidi il prurito c'è l'ho L'auto che vogliono e, allo stesso tempo, guadagnano rivendendola Molto più di quanto gli è costato.

Ma questa tendenza tra i miliardari sta cominciando a manifestarsi Altri problemi Ormai è comune per molte auto supersportive Ibridi. Non bastava più comprare un'auto e, dopo dieci anni, poco prima di venderla, portarla presso il centro ufficiale del marchio per cambiarne le parti. Pneumatici, olio, filtri, batteria e cinghie. Ora c'è un'aggiunta batteria Quali motori elettrici di alimentazione, questo è un po 'più problematico.

Con pacchetto Weissach

Il proprietario di questo 918 ragno, E chi lo sapeva bene, fu uno dei fortunati che ebbe la possibilità di acquistarne uno Quattro aerei 918 sono arrivati ​​a Hong Kong nel 2015. Lo ha chiesto Argento rodiato Metallic con alcune aggiunte importanti: impianto audio burmeister, Sistema di localizzazione dei veicoli Porsche Car Connect, Estintore e Ascensore anteriore Erano tra questi. Ma soprattutto chiedetelo con Pacchetto Weissach (quasi un must per i collezionisti), che Riduce di 45 kg Peso del veicolo installandone, tra l'altro, alcuni Ruote in magnesio con chiusura centralizzata. Solo questo pacchetto Weissach era già lì 80 mila euro..

Ma rivelò le sue intenzioni quando lo chiese al commerciante Non lo registreranno Perché ho deciso così Non lo userei mai. Quindi, quando è arrivato, l'ha caricato su un carro attrezzi, lo ha portato a casa e… Lo pose al buio di un garage climatizzato Quindi rimase lì come in una capsula del tempo.

La batteria era “scarica”

Ma doveva tirarlo fuori. In Luglio 2022 Fallo Manutenzione periodica In tempo, non in chilometri, come era allora 38 (Quelli che vengono consegnati dalla fabbrica al rivenditore). E dentro 2024 Ha deciso di venderlo. Tranne questo La batteria era “scarica” (o quasi) dopo nove anni senza ricarica.

Non è una grande batteria, perché con 6,8 kWh Solo questo plugin ibrido può farlo 32 km In modalità elettrica. Ma è necessario nutrirsi Due motori elettrici Che opera sull'asse anteriore, il che garantisce totale 280 CV.

887 CV

Quindi, se vuoi possedere l'auto 887 CV Che sono state annunciate in catalogo, oltre a quelle elettriche Con 608 cavalli erogati da un motore V8 da 4,6 litri, Non aveva altra scelta che farlo cambiare la batteria, Anche se l'auto è stata solo guidata 70 km Durante la sua vita.

IL Le fatture che abbiamo visto La sostituzione della batteria nasconde il prezzo e i dati del proprietario dell’auto. Ma comprendiamo che al suo proprietario non importava molto cambiare la batteria; L'auto gli è costata Poco più di 850.000 euro (Almeno quello era il suo prezzo in Spagna), e in questi giorni viene venduto all'asta RM Sotheby's Con un prezzo stimato compreso tra 1,4 e 1,9 milioni di euro.

Lo compreranno? Per goderselo o speculare? Il tempo lo dirà.