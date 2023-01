Questo OnePlus ha tutto e costa quasi la metà

Se devi rinnovare il tuo smartphone e vuoi approfittare della spesa per fare il salto alla velocità del 5G, ci sono pochi modelli così bilanciati come One Plus 9 Pro 5G Troverai e altro ancora a questo prezzo che Amazon ci lascia questa settimana. Ora puoi godertelo 519 euroin Nero Quanto a in verdecon spedizione gratuita e veloce.



ONEPLUS 9 Pro 5G – Smartphone WQHD da 6,7″, AMOLED 120Hz (Snapdragon, 8GB RAM, 128GB Storage, Hasselblad Quad Camera 48 + 50 + 8 + 2 MP, 4500mAh, Ricarica rapida 65W), Dual SIM, nero (premium black)

Acquista OnePlus 9 Pro 5G al miglior prezzo

Sebbene il prezzo ufficiale di questo terminale al momento del suo lancio fosse di 850 euro, al momento Amazon lo vendeva a circa 605 euro. Compralo subito per questi 519 euroE Risparmieremo circa 86 euro. Possiamo portarlo con noi allo stesso prezzo in entrambi Nero Come faccio in verdeE in tutti i casi avremo la spedizione gratuita, così come il ritiro in un giorno purché siamo utenti Prime o ne approfittiamo Prova gratuita per un mese.

con il One Plus 9 Pro 5G Ci doteremo di un terminale raffinato, piacevole ed equilibrato, del 2021, che attirerà la nostra attenzione grazie al suo display AMOLED LTPO da 6,7 ​​pollici. Frequenza di aggiornamento di 120 Hz e risoluzione QHD+.

Questo smartphone è dotato di un processore Bocca di Leone 888 Qualcomm con modem 5G, e nonostante sia venduto in due versioni, quella in offerta è la più “basic” con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazioneche è più alto dell’altro con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Nella parte fotografica di questo modello abbiamo un sistema quad camera, con Sensore principale Sony da 50 MP Di più 48 + 8 + 2 megapixelmentre anche la parte anteriore è di Sony e ha 16 megapixel.

la batteria 4500 mAh e ha Ricarica rapida da 65 W Con USB-C e wireless a 50 W. Inoltre abbiamo Lettore di impronte digitali sullo schermoaltoparlanti stereo, Dolby Atmos o NFC per i pagamenti mobili e il tuo sistema operativo Aggiornamento OxygenOS 11.3.1 Anche quella basata su Android merita una menzione, per essere una delle ROM più pulite che abbiamo trovato.

