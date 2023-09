Questo video Starfield mette a confronto tutte le differenze tra PC e Xbox Series X|S – Starfield

ElAnalistaDeBits ha caricato un canale YouTube in cui evidenzia che l’esperienza complessiva è molto solida su tutte le piattaforme

Almeno abbiamo già Starfield sul mercato Il tuo accesso anticipato. Mancano solo pochi giorni al suo lancio ufficiale e migliaia di persone lo aspettano il 6 settembre. Bethesda ha pubblicato il titolo su PC e Xbox Serie X|SE nonostante ci siano alcune differenze interessanti, l’esperienza è molto solida su entrambe le piattaforme.





È stato caricato ElAnalistaDeBits, creatore di contenuti specializzato nel confronto delle versioni di giochi Video sul suo canale YouTube dov’è il Differenze e caratteristiche Starfield su Xbox Series X | S e PC. Le prestazioni sono molto elevate su tutte le piattaforme 30 fps mi sono sembrati buoni sulle console Microsoft perché fornisce un’esperienza stabile.

RSF2 È abilitato e contribuisce ad aumentare il numero di fotogrammi al secondo. Come previsto, sul PC lì Le migliori ombre, filtro anisotropico e una distanza di disegno più lunga, ma non ci sono differenze visive significative. Il motore di gioco di Bethesda, Creation Engine 2, ha ricevuto vari miglioramenti nell’illuminazione. D’altro canto, i tempi di spedizione Sono veloci su entrambi i dispositivima su PC un po’ di più se utilizziamo SSD NVME M.2.

Ulteriori dettagli tecnici su Starfield

Chiunque abbia giocato a Starfield su PC sa che siamo all’altezza Un titolo molto impegnativoIn effetti, è difficile per lui da raggiungere 60 fps in 4K con RTX 4080 di qualità superiore. Pertanto, l’uso di tecniche di rimisurazione facilita questo compito. Sebbene NVIDIA DLSS non sia disponibile, è disponibile una mod gratuita che lo include Possiamo apprezzare un po’ migliorare le prestazioni.

