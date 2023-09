Questo nuovo gioco di ruolo è la miscela perfetta di Bioshock Infinite e Baldur’s Gate III

È un nuovo CRPG che mescola magia e tecnologia in una presentazione interessante.

Nuova immagine per il gioco Arc Line

Dopo l’enorme successo di Baldur’s Gate III, sembra che staremo a vedere Gioco di ruolo più classico D’ora in poi, o almeno presteremo loro più attenzione rispetto a prima della première del nuovo film di Larian Studios. Anche se non solo per questo è stato annunciato Nuova linea dell’arcoMa perché è un gioco Lo stile artistico è molto simile a Bioshock Infinite. Fino a quando, ovviamente, le creature fantastiche non iniziano ad apparire.

È un gioco di ruolo neoclassico creato da uno studio metà ceco e metà ucraino chiamato Dreamate Games, e dopo l’annuncio del nuovo Clockwork Revolution di Inxile Entertainment, Estetica Steampunk Dalla rivoluzione industriale agli inizi degli anni novanta. Abbiamo menzionato subito XX Bioshock Infinite e la sua suggestione visiva.

Magia e tecnologia in un promettente gioco di ruolo indie

Estetica a parte, tuttavia, la proposta di gameplay di New Arc Line non è affatto come quella di Bioshock Infinite, poiché fonde fantasia e tecnologia per modellare il look. Proposta di ruolo classico Ciò avrà più a che fare con altri esponenti del genere come Terre sterili 3sempre di InXile Entertainment, o successivo Porta di Baldur III, sebbene si tratti di una storia fantasy medievale ambientata nel mondo di Dragons and Dungeons. Date un’occhiata al suo primo trailer:

“The New Arc Line è ambientato in un mondo fantastico che sta attraversando una rivoluzione tecnologica come quella del 20° secolo negli Stati Uniti. È un periodo di cambiamenti devastanti, di grande conflitto tra vecchi poteri e nuovi regimi”, si legge in una nota. leggi dentro Il sito ufficiale del gioco.

Al momento non esiste una data precisa per il lancio della Nuova Linea Arc, ma questo lo sappiamo Arriverà nel 2024 Per PS5, Xbox Series X|S e PC.