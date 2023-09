9 nuove app Android delle ultime settimane che vale la pena provare

Aggiorna il tuo dispositivo Android con le 9 migliori app gratuite recentemente arrivate su Google Play.

Se sei uno di quelli che di solito naviga, di tanto in tanto, nel Google Play Store alla ricerca di Nuove applicazioni gratuite per il tuo cellulare Android di ogni tiposei nel posto giusto perché abbiamo scelto per te oggi Le migliori app arrivate sul Google Play Store nelle ultime settimane.

Senza ulteriori indugi, elencheremo 9 app Android nuove e gratuite che ti consigliamo di provare.

Riduttore di rumore audio e video – intelligenza artificiale

La prima nuova app del Play Store che dovresti provare è Audio Video Noise Reducer, uno strumento facile da usare che sfrutta l’intelligenza artificiale Riduci o rimuovi rapidamente e facilmente il rumore di fondo da qualsiasi file audio o video.

Ma non è tutto, perché questa app gratuita include anche Registratore vocale La funzione di riduzione del rumore di fondo è abilitata o disabilitata per impostazione predefinitagrazie al quale potrai registrare podcast di alta qualità semplicemente utilizzando il tuo smartphone.

Download gratuito di riduzione del rumore audio video – AI

spese personali

Come indica il nome, Spese personali è una semplice app grazie alla quale puoi fare proprio questo Tieni traccia delle tue spese direttamente dal tuo cellulare Android.

Uno dei punti principali di questa app gratuita è la sua facilità d’uso: per iniziare ad usarla basta creare un account. Scegli una delle categorie disponibili (affitto, acqua, spazzatura, elettricità, gas, internet) e per ciascuna registra le spese corrispondenti.

Scarica gratis le spese personali

WiFiRttScanX

WifiRttScanX è un’applicazione gratuita con cui puoi controllare Qual è la qualità del segnale wifi che il tuo router invia nelle diverse parti della casa Per determinare se è necessario cambiare la posizione del router in modo che il segnale raggiunga meglio tutte le stanze della casa Modifica i parametri del tuo Wi-Fi direttamente dal tuo cellulare Android senza dover accedere al router.

Scarica WifiRttScanX gratuitamente

murale

Wallart è un’app gratuita che ti offre una vasta gamma Una raccolta di sfondi di tutti i tipi di temi creati con l’intelligenza artificiale Grazie ad esso, puoi personalizzare la schermata iniziale del tuo smartphone con sfondi unici.

Ma Wallart è molto più di una semplice app per sfondi, perché la mette anche a tua disposizione Ampia gamma di citazioni motivazionali, affermazioni e citazioni di testo che sono progettati per aumentare la tua positività su base giornaliera.

Scarica quadri murali gratuiti

Super premi in denaro

Ti abbiamo già parlato delle migliori app per guadagnare soldi con il tuo cellulare Android, ma poiché ogni settimana nuove app di questo tipo arrivano sul Play Store, oggi ti consigliamo Super Cash Rewards, che è un’app interessante. Vieni pagato per guardare video, rispondere a sondaggi e giocare.

I premi in super contanti lo sono Applicazione gratuita con annunci Che potete scaricare dal link diretto a Google Play che vi lasciamo sotto queste righe.

Scarica gratuitamente i premi Super Cash

Calcolatore del fitness

Se stai pensando di cambiare le tue abitudini per adottarne di più sane, il calcolatore di fitness salutare è il tuo compagno perfetto, poiché questa app gratuita ti consente Calcola e monitora il tuo BMI (indice di massa corporea), MBR (metabolismo basale) e percentuale di grasso corporeo Questo serve per verificare quanto questi indicatori sono migliorati come risultato del miglioramento della dieta e del maggiore esercizio fisico.

Ma non è tutto, perché questa app ti permette di fare anche questo Calcolo delle date di gravidanza E controlla l’età di qualsiasi persona semplicemente inserendo la sua data di nascita.

Scarica gratuitamente il calcolatore di salute e fitness

Ghostdiary – Diario con serratura

Ghostdiary è un’app diario per Android con cui puoi fare proprio questo Registra i tuoi pensieri e le tue emozioni quotidiane con faccine, immagini e testi E proteggilo con password in modo che nessuno possa vederlo.

Allo stesso modo, questa app ti consente anche di guardare Statistiche delle tue attività ed emozioni per determinare i fattori che le influenzano E tieni traccia delle tue ricette di cucina o dei tuoi viaggi.

Scarica gratuitamente Ghostdiary – Diario con serratura

Promemoria compleanno

Se, come me, tendi a dimenticare i compleanni dei tuoi amici e familiari, ti consiglio di provare Birthday Reminder, uno strumento gratuito che si sincronizza con i tuoi contatti e con la tua app di calendario. Ti inviamo notifiche sul compleanno di tua madre, di tuo fratello o del tuo migliore amico.

E anche questa app gratuita Ti mostra l’età di ogni persona Ti consente di personalizzare ogni registro dei compleanni con un’immagine del profilo e note con cui puoi registrare, ad esempio, Elenco dei possibili regali per questa persona.

Scarica gratis promemoria compleanno

la mia medicina

E concludiamo questa raccolta di app nuove e gratuite per Android con My Medicine, un’app utile con cui potrai dimenticare le aspettative, perché ti permette di Memorizza tutte le informazioni sul farmaco che stai assumendo, come la foto del farmaco, i sintomi, i dosaggi o le istruzioni per l’usotra le altre opzioni.

Inoltre, My Medicine ti dà una scelta Puoi facilmente condividere tutte le informazioni sui tuoi farmaci con un’altra persona Attraverso client di messaggistica come WhatsApp o Telegram oppure via email.

Scarica gratuitamente la mia medicina