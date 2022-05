reti sociali | Vedi le foto di Instagram in verticale? La piattaforma si rivela più simile a TikTok

Instagram prontezza importante Cambiamenti nel tuo aspetto. In questi giorni il social network sta testando un’interfaccia più verticale in cui le immagini occupano più spazio sullo schermo. Questo perché si sforza di diventare sempre più simile a TikTok.

Il 3 maggio il gestore della piattaforma ha dichiarato: Adam Mosseriha annunciato su Twitter che l’azienda vuole scommettere Videoun mercato che ha un peso crescente in cui dovrà competere con colossi come YouTube o il nascente fenomeno cinese.

Testare i Cambiamenti Nutrizionali 📣 Stiamo testando una nuova e coinvolgente esperienza di visualizzazione nel feed della nostra home page. Se sei in prova, dai un’occhiata e fammi sapere cosa ne pensi. 👇🏼 pic.twitter.com/dmM5RzpicQ Adam Mosseri (@mosseri) 3 maggio 2022

Tuttavia, quello’alimentareNon è ancora una decisione definitiva. Ecco perché questo nuovo design viene testato con un numero limitato di utenti. Inizialmente Instagram si concentrava sulle foto, pubblicando un formato quadrato 4:3.

Tuttavia, la crescente popolarità dei video – soprattutto da quando TikTok è emerso tra i più giovani – ha spinto il social network a scommettere su un formato simile a quello che sta già utilizzando per ‘storieQuesto è il motivo per cui la piattaforma è stata lanciata nel 2020.’rulli‘Post di monitoraggio pratico per il social network cinese.’ L’adozione di questo formato verticale può essere un’opzione per velocizzare il consumo di questi brevi video.

L’utilizzo di Instagram è aumentato nell’ultimo anno tra gli utenti spagnoli, superando per la prima volta Facebook – entrambi amano Il WhatsApp Di proprietà di Meta – e ha 24 milioni di utenti.