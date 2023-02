Richieste di officina per partecipare al prossimo PERTE Automotive

dopo l’avvio primo perto Per il veicolo elettrico e connesso il governo si prepara già al 2023 Bando per una nuova tornata di progetti Rivolto all’industria automobilistica spagnola.

Il primo PERTE, rivolto quasi esclusivamente alle case automobilistiche e alle aziende del cosiddetto “industria ausiliaria”, ha attirato l’attenzione di Altri settori direttamente collegati alle automobili Ma questo non è stato menzionato nei suoi articoli, come lo è nei seminari.

Ora questo gruppo, rappresentato dalla Confederazione spagnola delle officine di riparazioni automobilistiche e affini (CETRAA) e dalla Confederazione spagnola dei proprietari di officine automobilistiche (CONEPA), si è rivolto nuovamente al Ministero dell’industria, del commercio e del turismo per Richiedi che il nuovo PERTE già annunciato prenda in considerazione la tua partecipazione.

Un settore che necessita anche di sostegno

In una lettera congiunta inviata al Segretariato Generale per l’Industria e le Piccole e Medie Imprese, entrambi i datori di lavoro sostengono che i servizi post-vendita, come i costruttori, “Un settore vitale per l’industria automobilistica“Ecco perché dal loro punto di vista,”È inseparabile dal percorso che conduce al nuovo mondo della mobilità“.

Un argomento suffragato da dati recenti, dai quali si può dedurre che i servizi post-vendita in Spagna comprendono 43.000 aziende (per lo più “PMI”) e Un totale di quasi 150.000 posti di lavoro Dal lavoro, il suo fatturato nel 2022 è stato di oltre 12.000 milioni di euro.

L’auto e l’autista

Per tutto questo, e vista la possibilità che il nuovo PERTE VEC possa introdurre delle modifiche che ne consentiranno l’adesione, I workshop propongono quattro linee di azione Focus sulla formazione di specialisti nella riparazione di sistemi ibridi, ADAS e connettività, investimenti nella digitalizzazione delle aziende, investimenti in software e hardware per la riparazione e, infine, attrazione di manodopera giovane e promozione delle donne in questo settore.

Molto di questo argomento Era già incluso in un documento preparato da CETRAA e CONEPA all’inizio del 2021 e che è stato presentato come una manifestazione di interesse convocando il primo PERTE, senza che l’industria rispondesse alla sua offerta. E ora, due anni dopo, i rappresentanti dei laboratori sperano che il loro punto di vista venga finalmente preso in considerazione.