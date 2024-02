Risolvere la questione dell'austerità in Messico, spiega AMLO

Rispondendo ad una domanda sull'argomento nella sua conferenza stampa mattutina al Palazzo Nazionale, il Presidente ha affermato che se l'austerità attuata in tutti i 31 Stati e a Città del Messico fosse raggiunta, nessuno ci guadagnerebbe più del Presidente della Repubblica. . Devono modificare le leggi e gli stati per conformarsi alla Costituzione.

Ha detto che l'approvazione o meno del 20° pacchetto di riforme dipenderà dai cittadini, perché in entrambe le camere del Congresso, dove per farlo è necessaria la maggioranza qualificata, cioè se si ottengono i due terzi dei rappresentanti, ha spiegato che questo può essere fatto ai membri del Senato perché con la maggioranza semplice della metà più uno non è possibile.

Le leggi possono essere riformate a maggioranza semplice, ma le leggi che riguardano la Costituzione devono essere approvate da due terzi dei legislatori di entrambe le Camere.

Poiché oggi non disponiamo di una maggioranza qualificata, non siamo stati in grado di attuare le riforme che abbiamo introdotto nella Costituzione del 1917, che ha già perso spirito e principi e non garantisce i diritti della maggioranza dei messicani.

Ha sottolineato che ciò che vogliamo è restituire alla Magna Carta la sua essenza già perduta, il suo carattere sociale e democratico scomparso e il suo interesse pubblico dimenticato, in modo che l’interesse pubblico sia sempre al di sopra dell’interesse personale.

Il popolo dovrà ancora decidere nelle elezioni di giugno, per questo insisto sul fatto che dobbiamo votare per il candidato, per la coalizione di partiti, per il progetto della nazione, e non solo per la persona. Ha espresso corruzione o anticorruzione.

Ha ammesso che non è facile, è complicato, ma dobbiamo provarci. Quando c’è perseveranza e convinzione, il difficile si ottiene. Cerchi di cambiare l'impossibile, ma devi lottare per il cambiamento. Si chiese quanti anni di corruzione, nepotismo e tirannia esistessero nei governi precedenti.

Riteneva che il suo governo non fosse riuscito a finire di eliminare la corruzione e che ci fosse ancora molta strada da fare. Ha ribadito che la corruzione viene dall’alto verso il basso e non viceversa, perché viene creata dall’alto. Ecco perché siamo andati avanti, l'abbiamo sgombrata come una scala e questo ci ha permesso di avere un budget che poteva essere utilizzato appieno perché non c'erano minoranze distinte.

Ha spiegato per l’ennesima volta che il problema del Messico non è la mancanza di bilancio ma la presenza di una grande corruzione, e ora c’è una migliore distribuzione del reddito, del bilancio, più equa e produttiva, e la gente non permetterà più una battuta d’arresto, e per questo siamo costretti a purificare la vita pubblica.

