Zelenskyj licenzia il secondo in comando delle forze armate ucraine

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelenskyj, ha licenziato dal suo incarico il capo di stato maggiore delle forze armate ucraine, Sergei Shaptala, il “secondo in comando” nel comando militare del paese, che lascia il suo incarico appena un giorno dopo la nomina di Valery. Zaluzhni, fino al giorno prima del comandante in capo dell'esercito. “Ringrazio il tenente generale Sergei Shaptala per i servizi resi durante questi due anni di guerra”, ha detto il presidente ucraino durante un discorso nel pomeriggio, sottolineando che questa decisione è stata adottata dopo un incontro con i vertici delle forze armate e il ministro della Difesa . , Rustam Omerov. Così, il comandante in capo dell'esercito Oleksandr Sirsky – recentemente nominato per sostituire Zalozhny – ha proposto il nome del maggiore generale Anatoly Bargilevich come successore di Shaptala, secondo la lettera di Zelenskyj riportata dall'agenzia di stampa ucraina. “È una persona esperta, che comprende i compiti di questa guerra e gli obiettivi dell'Ucraina”, ha detto il presidente ucraino, sottolineando che in questo processo di ristrutturazione della leadership militare, “sono stati nominati anche i delegati dei capi di stato maggiore generale. ” Ricercato.” “. A sole due settimane dal secondo anniversario dello scoppio della guerra in Ucraina – iniziata il 24 febbraio 2022 dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato l’invasione del paese vicino – il presidente Zelenskyj ha intrapreso una ristrutturazione dell’esercito del paese. Comando. Giovedì è toccato a Zalozny, comandante dell’esercito, succedere allo stesso Zelenskyj e al ministro della Difesa; Questo venerdì è stata la volta di Shaptala, che fino ad ora era stato classificato direttamente sotto il comandante in capo dell'esercito. All'inizio dello scorso settembre è stata la volta di Oleksiy Reznikov, che è stato licenziato dalla carica di ministro della Difesa a favore di Omerov. In tutti questi casi, Zelenskyj ha giustificato la sua decisione con la necessità di rinnovare la leadership di fronte alla stagnazione della guerra.