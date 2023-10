Santa Catarina Palopo, Solola, la pittoresca quarta città del Guatemala (+foto)

L’Istituto per il Turismo (Inguat), promotore dell’iniziativa, ha deciso di aggiungere questa zona sulle sponde del lago Atitlan all’isola di Flores nel Peten; Estanzuela, Zacapa; e San Juan del Obispo, Sacatepéquez.

Il capo di questa entità nel paese, Anayansi Rodriguez, ha sottolineato che questo programma mira a promuovere la conservazione del patrimonio culturale e naturale delle città, così come a migliorare l’immagine urbana e a promuovere lo sviluppo locale.

Santa Catarina Palopo, con una popolazione di quasi tremila persone, ha realizzato murales e dipinti che rappresentano la sua identità, pur preservando importanti attrazioni turistiche, che ora sono più vivaci, soprattutto sui social network.

La sua popolazione, per lo più indigena Maya che parla spagnolo e Kaqchikel, è impegnata principalmente nell’industria senza ciminiere, oltre alla produzione di mais, fagioli e caffè e all’allevamento di bestiame per il proprio consumo.

Atitlán, il lago più profondo dell’America Centrale e il terzo più grande di questo paese, offre ambienti diversi sia per la gente del posto che per gli stranieri.

Oltre Santa Catarina Palobo, la pace caratteristica di Santa Cruz La Laguna e San Pedro, luoghi molto frequentati, si distingue per l’atmosfera di festa e di festa di Panajachel, il luogo più frequentato di Solola.

Inguat ha annunciato che quest’anno arriverà con paesi pittoreschi in una quinta regione su nove: Quetzaltenango (Xela), anche come soluzione al grado di deterioramento dell’immagine urbana dovuto al sovraccarico di turisti.

Il primo premio di questo tipo è stato assegnato il 18 novembre dell’anno scorso a Estanzuela, per la pulizia, la riorganizzazione della circolazione stradale, delle aree verdi, della segnaletica e per l’attuazione di un programma di sicurezza per i visitatori.

Un’altra bellezza della Terra del Quetzal che potrebbe essere inclusa come città pittoresca è San Juan del Obispo ad Antigua Guatemala, Sacatepequez; Livingston, Isabel; e San Cristobal Totonicapan, Totonicapan.

NBG/Zn