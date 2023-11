Se sei abbonato a PS Plus Premium, ora puoi provare gratuitamente i migliori e i peggiori giochi del 2023

Uno dei principali vantaggi di PS Plus Premium In termini di piani di abbonamento PS5 e PS4 più economici, gli abbonati hanno accesso a numerosi Prove gratuite per un periodo limitato Tra i giochi disponibili sul PS Store. Non sono demo di per sé, ma forniscono l’accesso alla versione completa del gioco senza costi aggiuntivi.

I test disponibili stanno cambiando e oggi sono arrivati ​​due nuovi test: Porta di Baldur 3 Puoi provarlo senza pagare per due ore e Il Signore degli Anelli: Gollum Puoi giocare gratuitamente per un’ora. Quelli con un abbonamento PS Plus Premium dovrebbero semplicemente accedere al negozio digitale della propria console, cercare giochi e scaricare la prova gratuita per un periodo limitato.

Quale dei due dovresti provare per primo?

Porta di Baldur 3 È stato lanciato su PS5 all’inizio di settembre. È considerato uno dei migliori giochi dell’anno, e lo è davvero Nominato per un GOTY Award ai The Game Awards 2023. V vandalo Potete leggere la nostra analisi della versione per console, dove vi diciamo che si tratta di “un capolavoro di videogiochi, un gioco di ruolo incomprensibile, pieno di dettagli, scelte e personaggi, e coronato da una presentazione imbattibile. Qualsiasi fan del genere dovrebbe dare è un tentativo.”

Per questa parte, Il Signore degli Anelli: Gollum La sua accoglienza è stata molto meno positiva. Il gioco sviluppato da Daedalic Entertainment è diventato uno dei giochi con le peggiori valutazioni dell’anno, tanto che i responsabili hanno dovuto scusarsi per le sue condizioni e il suo studio di sviluppo è stato successivamente chiuso. In vandalo Puoi leggere la nostra analisi, in cui ti diciamo che si tratta di un “gioco di avventura e azione stealth con un gameplay duro, sezioni artistiche obsolete e un design scadente”.