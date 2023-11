SEGA sta parlando delle aspettative con Persona 6 quando arriverà sul mercato

Ciò ravviva la speculazione sulle piattaforme su cui è probabile che venga rilasciato.

Persona 6 sarà il nuovo capitolo numerato della popolare saga di Atlus.

SEGA è una delle aziende giapponesi più importanti del nostro settore, soprattutto se guardiamo alla sua storia, essendo genitori di Sonic, e quindi Il concorrente di Nintendo nell’era del nostro ambiente 2D. Al giorno d’oggi non si dedica più al settore console, purtroppo per molti utenti, ma continua a proporre i titoli più interessanti, compresi i nuovi giochi Blue Hedgehog, oltre ai giochi della Atlus, azienda che è riuscita a guadagnare grande fama nel Anni recenti, grazie in particolare all’uscita di Persona 5 Royal.

Ora hanno molti progetti in sviluppo e di recente hanno lanciato il gioco Persona 5 Tactica, che fa parte di questa famosa serie, ma i fan stanno ancora aspettando di ricevere notizie sul sesto capitolo dello stesso gioco, di cui si vocifera molto, con resoconti diversi parliamo della stessa cosa, però Atlus non ha ancora fatto un annuncio ufficiale.

È strano che ora siamo riusciti a imparare dalla mano Sessione di domande e risposte su SEGAquali sono le aspettative riguardo alla prossima parte numerata della saga, la verità è che è molto istruttiva.

Crediamo che sarebbe possibile per un titolo con personaggi importanti, come un capitolo numerato, vendere 5 milioni di copie nel suo primo anno essendo rilasciato su più piattaforme e simultaneamente in tutto il mondo fin dal primo giorno.

Naturalmente in questo caso non si parla ufficialmente del sesto lotto, ma quando si parla di “lotto numerato”, Ovviamente si sta parlando del tanto vociferato Persona 6. In questo modo possiamo sapere che l’intenzione di SEGA sarà quella di rilasciare questo nuovo titolo, anche senza preavviso, su tutte le piattaforme disponibili e in tutto il mondo contemporaneamente, Qualcosa che Atlus di solito non usa.

Rinuncerei all’esclusività con PlayStation

Nelle ultime uscite questo fattore è andato perso, ma non dobbiamo dimenticare che stiamo parlando di una parte separata e di un remake, ma la verità è che la saga di Persona è sempre stata Era esclusivo delle console PlayStation, qualcosa che è stato mantenuto con l’amatissimo quinto capitolo. Pertanto, SEGA non ha confermato ufficialmente che ciò accadrà, ma ha affermato che sarà più redditizio per loro, allo stesso tempo che vari rapporti hanno affermato in diverse occasioni che Parleremo di un gioco multipiattaforma.

Sarà così Grandi notizie per i giocatori su altre consolePerché ci troviamo di fronte a una saga che ci ha regalato alcuni dei migliori giochi di ruolo della storia.