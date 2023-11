Segui dal vivo la première e il tappeto rosso dei Latin Grammy Awards 2023 | musica

Il giorno è arrivato! Oggi Siviglia ospita la prima edizione tenutasi in Spagna Premi Grammy latini. La 24esima edizione ha lasciato gli Stati Uniti e si celebra nel nostro Paese, in una città piena di luce e di arte, come la capitale Siviglia.

La cerimonia ufficiale di Oggi, giovedì 16 novembre, si celebrano i Latin Grammy 2023 Dalle 22:30. Si prevede che proseguiranno fino alle prime ore del mattino. In questa occasione, la cerimonia dei Latin Grammy Awards, che sarà presentata da Sebastian Yatra, D’Anna Paula, Roslyn Sanchez e Paz Vega, potrà essere vista qui. TVE1 Oppure sulla tua piattaforma Collegato.

Tra tutte le celebrazioni che circondano questo grande concerto, Laura Pausini è stata l’artista scelta dalla Latin Recording Academy come “Persona dell’anno” per il 2023. Allo stesso modo, artisti nazionali e internazionali come Lola Índigo o Antonio Orozco, che hanno riscosso un grande successo, hanno apprezzato il loro spettacoli alla World Music Week Santalucía.

Ma non è tutto: questa grande notte coincide con Giornata del flamenco Ci si aspetta grandi elogi per quest’arte della città andalusa. Tutto lo indica Rosalia stupirà a questo concerto con la sua performance speciale. Ma non sarà l’unica a brillare stasera: Shakira, Sebastian Yatra, Manuel Carrasco, Pablo Alborán, Maluma, Alejandro Sanz, Camilo, Maria Becerra, Bezarab, Vid, Kany García, Karen León, Cristian Nodal e Rao Alejandro. Una sorpresa per gli spettatori ai Latin Grammy 2023.

Segui la première dal vivo dei Latin Grammy Awards 2023

A partire dalle 17:30La prima sarà il punto di partenza di questa grande festa. Sarà trasmesso su YouTube e avrà come presentatori Miguel Ángel Muñoz e Julia B.. In esso, 46 ​​dei 56 premi saranno distribuiti in diverse categorie dei Latin Grammy Awards. Il resto verrà consegnato durante la cerimonia.

Segui la premiere dei Latin Grammy Awards 2023 dal vivo con LOS40 qui:

Tappeto rosso al RTVE Play Può essere visto Dalle 19:00Inés Hernand sarà la presentatrice. Con esso potremo seguire tutti gli arrivi Artisti che si esibiranno ai Latin Grammy Awardsproprio come quelli che lo sono Candidati e innumerevoli volti e ospiti famosi del settore.

A partire dalle 21:30Carlos del Amor ed Elena Sanchez presenteranno uno speciale tappeto rosso Può essere seguito attraverso La 1che chiuderà la prima parte della serata.

Poi inizierà la festa tanto attesa. Cosa può essere seguito A partire dalle 22:30 su TVE La 1affinché gli spettatori e gli amanti della musica non perdano un solo dettaglio di tutto ciò che accade nel Palazzo dei Congressi e delle Esposizioni di Siviglia (FIBES).