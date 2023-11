Dua Lipa ha condiviso i dettagli della sua pausa sui social media e il segreto dietro il giocattolo “Dance The Night” di Barbie

Un nuovo inizio per Dua Lipa: la cantante ha confermato che era necessaria un’epurazione per fare spazio alla nuova musica (Scott Garfitt/Invision/AP)

Il 28enne fenomeno musicale, Dua LipaRecentemente ha deciso di apportare un cambiamento radicale alla propria strategia di comunicazione digitale, Elimina tutti i tuoi post sui social media. Ma non è un caso che ciò coincida con l’uscita della sua nuova musica. In un’intervista a L Andy Cohen dal vivo A SiriusXMLa cantante britannica ha condiviso le ragioni della sua decisione e i dettagli della sua partecipazione musicale alla colonna sonora del famoso film “Barbie”.

Dopo il successo del suo album “Future Nostalgia”. L’artista londinese ha deciso di fare una pulizia digitale Ha cancellato radicalmente tutti i suoi post in ottobre. A questo proposito ha spiegato che la decisione di cancellarne il contenuto non è stato un addio definitivo, ma piuttosto un addio nuovo inizio Musicale e spirituale.

Anche se Dua lo ha specificato Le foto e i messaggi condivisi in precedenza non scompariranno completamente, poiché li archivi semplicementeHa sottolineato che non aveva importanza: conservava quei ricordi sul telefono e sul computer. “Non importa, sai? Ma il fatto che possiamo ricominciare da zero in una nuova era, con un nuovo suono e tutta quella roba, Mi fa sentire come se stessi iniziando da zero“, ha confermato il compositore.

Una delle foto che Dua Lipa ha condiviso sui social media dopo il suo ritorno era un messaggio subliminale sul suo nuovo singolo, “Houdini”.

traduttore “Nuove leggi” Ha sottolineato che oltre ad essere un modo per introdurre una nuova fase nella sua carriera, questa cancellazione simboleggia anche… Si prende una pausa dai social media prima di condividere nuova musica, un’azione che considera “abbastanza catartica”.. Con questo gesto ha suscitato un rinnovato interesse per i suoi prossimi progetti e ha rafforzato il suo desiderio di svilupparsi come artista.

Per quanto riguarda il suo memorabile contributo al film “Barbie”il modello ha fornito anche una panoramica dettagliata del processo creativo per “Dance The Night”, il musical di successo scritto appositamente per le sequenze di ballo del film. Secondo Lipa, la dinamica del suo lavoro includeva la creazione di un pezzo che non solo adattasse la coreografia già stabilita, ma avesse anche uno stretto legame emotivo con la narrativa del film.

La pop star ha rivelato che la vera sfida era che la colonna sonora catturasse l’essenza del film. “Non appena sai cosa ti è successo in questo momento (la cauzione), quando rimani nella storia domestica del film, arriva il momento in cui Barbie vive questo giorno, a volte poco fa. morte”, Ha spiegato Lipa, sottolineando la complessità di esprimere allo stesso tempo la gioia e i conflitti interni di un personaggio.

La compositrice britannica ha rivelato di aver scritto la canzone “Dance The Night” ispirandosi ai pensieri equilibrati di Barbie sulla morte e sul superamento di se stessa (Reuters/Floreon Goga/FilePhoto)

Con queste rivelazioni, Dua Lipa non sta solo ridefinendo la sua presenza sui social media, ma si aspetta di ridefinire la sua narrativa come talento musicale.

La creatrice di “Levitating” è tornata con successo sulla sua pagina Instagram il 12 ottobre. Nella prima foto, che ha portato alla “rinascita” di Lipa sulle reti, il cambiamento del suo aspetto in capelli rossastri sembrava sorprendente. Ha accompagnato il post con un messaggio allettante: “Ti manco?”

Le tre pubblicazioni che seguirono il suo ritorno corrisponderebbero ad A Un’evidente campagna di intrighi prima dell’uscita della sua nuova canzone, che riesce a stupire i suoi fan con i suoi indizi confusi e misteriosi. La cantante di “Future Nostalgia” ha postato un nuovo video contenente un codice segreto: dopo pochi minuti gli internauti che non avevano programmi per Halloween hanno scoperto che i numeri rappresentano le lettere dell’alfabeto e che la parola è Houdini.

Lipa ha utilizzato una campagna di intrigo sui social media per annunciare il primo assaggio del suo prossimo album (Reuters/Mike Blake)

Chiave, serratura, immagini scompaiono… Piano piano tutto ha preso un senso: Dua Lipa proponeva nei suoi post uno dei trucchi di magia più famosi. Non per niente una delle lettere pubblicate suggeriva quanto segue: “Prendimi o me ne vado”. Tra gli altri messaggi che la cantante ha inviato ai suoi fan “Houdini. Se sei abbastanza bravo, troverai un modo. Con amore, una preghiera.”.

Infatti, venerdì scorso, 10 novembre, la cantante ha pubblicato il suo singolo “Houdini”. Il primo assaggio di quello che sarà il suo prossimo album in studio Dopo due anni senza un proprio progetto discografico. La canzone offre ovviamente uno stile anni ’80 con tocchi dance psichedelici, quindi continuerà con lo stile pop dance.