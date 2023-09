Si tratta di Melissa Flores, la nuova Internazionale messicana 2023, originaria del Michoacan che concorrerà per il titolo di Miss Universo.

La vincitrice di Miss Mondo Messico 2023, Melissa Flores, di Michoacan, prende la corona e si prepara a rappresentare il Messico a Miss Universo (Mexicana International)

Sabato sera rimarrà impressa nella memoria di tutti gli amanti della bellezza e dello stile, poiché Melissa Flores, originaria dello stato di Michoacan, ha vinto il titolo di Universal Mexicana 2023 in un’emozionante cerimonia tenutasi presso il Convention and Exhibition Center di Aguascalientes.

Questo prestigioso premio la rende rappresentante ufficiale del Messico al concorso Miss Universo, in programma il 18 novembre a El Salvador.

Melissa Flores, psicologa ed estetista di professione, ha eccelso nel mondo della modellazione e ha dato un contributo significativo al turismo e alla cultura come Direttore della Cultura e del Turismo nel Governo di Venustiano Carranza.

L’elezione è stata piena di eccitazione e suspense, poiché Andrea Diaz Farrell, del vicino stato di Guerrero, è stata incoronata prima classificata, dandole, se necessario, il titolo di supplente di Melissa. La bellezza e il talento di entrambi i concorrenti hanno brillato sul palco, lasciando un’impressione indelebile nel pubblico.

Oltre a Melissa e Andrea, altri importanti attori messicani si preparano a competere in concorsi di bellezza internazionali. Carolina Perez, di Sinaloa, parteciperà alla Reina Hispanoamericana 2023; Chiadani Saucedo, di Città del Messico, concorrerà per il titolo di Miss Europe International 2023; Tania Estrada Quezada, di Chihuahua, rappresenterà il Messico a Miss Charm 2024; Valeria López Villanueva, di Colima, parlerà a Miss International 2024. Non c’è dubbio che queste donne belle e talentuose porteranno in alto il nome del Messico sulla scena internazionale.

La finale del torneo Mexicana Universal 2023 è iniziata alle 20:12 presso il Centro Congressi ed Esposizioni di Aguascalientes, che ha ospitato 32 candidati durante le tre settimane di focus prima della competizione.

I primi 10 partecipanti che sono passati alla fase di chiamata sono stati designati Jalisco, Stati Uniti, Nayarit, Sinaloa, Guerrero, Città del Messico, Stato del Messico, Colima, Michoacan e Chihuahua. Ognuno di loro ha avuto la possibilità di rispondere alle domande dei fan entro 40 secondi, dimostrando la propria intelligenza, carisma e disponibilità.

Melissa Flores, la nuova Universal Mexico 2023, è ora pronta ad accettare la sfida di Miss Universo e rappresentare con orgoglio il Messico in questo concorso internazionale.