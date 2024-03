Sinossi, cast e data di uscita su Prime Video

Dopo aver raccolto indici di ascolto in più di 80 paesi in tutto il mondo, si è addirittura classificato al secondo posto negli Stati Uniti. Regina Rossa Ha tutte le possibilità affinché Prime Video annunci il suo rinnovo nelle prossime settimane. E ancor di più visto questo Amazon e RTVE stanno attualmente lavorando fianco a fianco Nel creare una stringa about Una delle sue introduzioni letterarie, cicatrice.

In attesa che il servizio di streaming di Amazon faccia una dichiarazione, la serie fa affidamento L'epopea letteraria di Juan Gomez Jurado Contiene molto materiale che può essere modificato e presentato successivamente a un pubblico più ampio I libri di questo universo hanno venduto più di tre milioni di copie.

“La Regina Rossa”: riassunto

Con un adattamento del primo romanzo di La trilogia della Regina Rossa Nella prima stagione, tutto indica che l'idea iniziale di Prime Video era quella di filmare ogni libro in una nuova serie di episodi. In questo modo il focus sarà sulla seconda stagione Lupo nero, Il secondo romanzo sulle avventure di Antonia ScottLa donna più intelligente del mondo.

Questa è la continuazione della storia Antonia mette Scott contro se stesso e contro qualcuno che può batterla per la prima volta. Il Lupo Nero si avvicina e il protagonista ha paura. Grazie a Dio che il suo prezioso assistente e amico nel progetto segreto internazionale “Red Queen”, l'ispettore John Gutierrez, continua al suo fianco. Un caso di omicidio che coinvolge la mafia russa a Marbella riporterà i due a lavorare insieme.







“La Regina Rossa”: cast

I ruoli centrali della serie saranno ancora una volta guidati da Victoria Luengo e Hovik Keushkirianche avevano precedentemente lavorato insieme Attrezzature antisommossa Che ora coincidono nei ruoli di Antonia Scott e John Gutierrez. Tra i ritorni dei personaggi che già conoscevamo nella prima stagione troveremo anche Mentore (Alex BrendimolDottor Aguado (Vicenta Ndongo) E il personaggio misterioso che abbiamo conosciuto finora come Sandra (Andrea Tribat).

La morte di Nicolas Fajardo, interpretato da Nacho Fresenda, così come quelle coinvolte nel primo caso dell'omicidio del bugiardo Alvaro Trueba e nel rapimento di Carla Ortiz non torneranno all'inizio. Da parte sua, per la sorpresa inaspettata di introdurre un personaggio Jaume Soler- Che in realtà non appare fino al terzo libro, re bianco-, Eduardo Noriega Posso tornare anch'io.

Nella seconda stagione ci incontreremo anche noi Personaggi di Yuri Voronin e Lola Morenoche saranno gli eroi della cospirazione poliziesca per perseguitare la mafia russa.

“La Regina Rossa”: data di uscita

Le riprese delle prime sette stagioni sono iniziate alla fine del 2022 e sono continuate per più di sei mesi La complessità delle scene d'azione e dei loro effetti speciali. Questo spiega perché la serie non arriverà prima del 2024.

Prima del rinnovamento della serie e tenendo conto del contesto in cui operava precedentemente la produzione, Seconda stagione di Regina Rossa Potrebbe volerci fino al 2026.







