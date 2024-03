Andrés Visi torna a casa Gonzalez in “Las Nueva Lomas”: “Che nostalgia”

“Al Fondo Hay Sitio”: Andrés Wiese torna a casa Gonzales a “Las Nuevas Lomas”. Instagram

Andrea Weisz Ha piacevolmente sorpreso i suoi follower pubblicando un video in cui visita la casa di Gonzalez a Pachacamac, la struttura in cui è stata registrata la serie TV di successo. “Laggiù c'è un posto.”

L'attore nazionale ha dichiarato sui social di aver approfittato di alcune scene del film che stava girando “Vieni sulla mia nuvola” Ispirati da Nobloz, sono a Pachacamac per visitare il set di 'Nuovo Loma.

“Oggi dovevamo registrare le scene del film Sube a mi Nube qui a Pachacamac e ho dovuto approfittare di una breve visita a Las Lomas per il film AFHS che amo sempre”, si legge nel suo post.

“Al Fondo Hay Sitio”: Andrés Wiese torna a casa Gonzales in “Las Nueva Lomas”: “Che nostalgia”

Dal video potete vederlo Andrea Weisz Sono rimasto scioccato dalla replica esatta che è stata prodotta “Laggiù c'è un posto.”“La prima casa della famiglia Gonzalez, che si trovava a Lens, è stata costruita ed è crollata nella stagione 8.

“Che nostalgia, la verità è che è una sensazione strana, bella, ma strana. Hanno rifatto tutto, il secondo piano e anche il manichino stesso. Capisco che questa è la nuova casa di Maldini. “Tanti ricordi” si sentono in video.

Inoltre, ha pubblicato altri post sui social media su questa recente visita. Condividi una foto in cui puoi vedere i dipinti di Donna Nelly Camacho (Irma Morey) E José Gonzalez (Efren Aguilar) nel salotto della pazza famiglia Gonzalez.“Nostalgia, gratitudine e affetto”libri.

Andrea Weisz Ha indicato che non lo sarebbe al momentoC'è una stanza in fondo Perché si concentra su altri progetti come fuggire daun mini programma di viaggio visualizzabile nell'app America TV Go, YouTube e Facebook.

“Per strada mi chiede sempre: quando torni?” Non ho una risposta specifica. Il mio rapporto con Gigio ed Estela (i produttori) è molto stretto, sono come la mia famiglia. Al momento sono impegnato con altre attività, viaggiando molto ed esplorando le opportunità in Spagna, ma non sono chiuso a nulla e non escludo del tutto l’idea”.America distintiva.

“In questo momento mi sto concentrando su 'Escápate' e non sono sicuro per il futuro. Il mio amore e la mia gratitudine verso il pubblico saranno sempre indissolubili. Ciò che mi manca di più nella mia vita quotidiana è sentire tutti gridare 'Ricola' all'unisono. Mi manca lavorare con Eric e avere scene in cui devo trattenere le risate. “Sono passati molti anni, ma mi sento anche felice ed entusiasta del mio progetto attuale”, ha detto.

Cristiano Thorsen Ha suscitato scalpore sui social quando è apparso in una foto con i suoi ex compagni di squadra “C'è un posto laggiù.” Parte della produzione della suddetta serie TV America.

Come sapete, l'attore nazionale ha recitato Raúl del Prado Per sette stagioni, la sua ultima apparizione fu quando disse definitivamente addio a Charito (Monica SanchezPoi se n'è andato con la sua compagna, Betty Franco.

Tiktoker Rick La Torre Una foto condivisa da dove Cristiano Thorsen Sfoggia quello che potrebbe essere un testo tra le gambe. E lo accompagna Majdil Ujaz, Monica Sanchez, Carlos Solano E alcuni membri del team di produzione “AFHS”.

Tuttavia, poche ore dopo, lo stesso creatore ha chiarito che l'attore avrebbe sincronizzato le labbra con i suoi ex colleghi. “AFHS” Poiché stava registrando presso le strutture di Pachacamac, il nuovo film è stato ispirato Luce delle nuvole, “Vieni sulla mia nuvola” Dove ha uno dei ruoli principali.

“'El platanazo' non tornerà nell'AFHS. Quello che sarebbe successo, secondo quanto mi è stato detto, è che il film non autorizzato di Noblouz sarebbe stato registrato negli stessi studi e che Christian Torsen, che doveva apparire nel film, si sarebbe sincronizzato lì con le persone dell'AFHS.