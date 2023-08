Sopravvisse alla seconda guerra mondiale e portò dall’Italia una tecnica tradizionale per creare una delle migliori gelaterie del mondo.

La storia inizia in un comune di 441 abitanti Italia: Sibiana de CadorIn provincia Belluno. attraverso atlantico e generazioni, si trova sul viale più famoso di Buenos Aires Viale Coriandes, e rompe i confini del successo. Di Gador, gelateria artigianale Ha stabilito il suo predominio nel campo con la ricetta e la tecnica originale che hanno importato dalla penisola.

Silvestro Olivotti Scampò alla guerra e arrivò in Argentina nel 1947, come la maggior parte degli italiani che all’epoca arrivarono nel paese. Un anno dopo lo seguono la mamma Filomena e il fratello Ivo.

Quando Olivotti è arrivato in Argentina, ha portato con sé la conoscenza dell’autentica cucina del gelato italiano e, sebbene volesse implementarla nel paese, all’inizio ha dovuto concentrarsi su altri lavori, ad esempio nell’edilizia. Successivamente, dal 1949, fu titolare di gelaterie insieme ad altri “connazionali”. Nel 1957 avvia con la moglie Delia Saladino l’azienda Gador. “È arrivato con una valigia e un sacco di illusioni. La strada deve essere costruita qui”, spiega Gabriele Fama, suo genero, e dice che la gelateria è stata un’azienda di famiglia sin dall’inizio. Infatti, sebbene Olivotti non avesse figli, i suoi nipoti si unirono appena ne ebbero l’occasione, ognuno a suo tempo: Domingo Olivotti nel 1958 e Gabriel Fama nel 1976.

Oggi Gador ha due negozi -Fama chiarisce che non sono filiali-: uno 1695 Coriandes Avenue E uno Parco VillaQuest’ultimo è stato stabilito Ivo Olivotti (Fratello di Silvestro). “Entrambi avevano l’idea che il vero gelato artigianale fosse prodotto e venduto in un unico posto, ed è per questo che non hanno mai avuto una produzione centralizzata”, afferma Fama. Questo è ciò che significa Il gelato viene prodotto in ogni campus Fedele a quella premessa fondamentale: 100% fatto a mano. Ciò che condividevano erano ricette originali e la mano speciale di Sylvester nel procurarsi gli ingredienti.

Sebbene Fama non sappia quanto sia stato l’investimento iniziale, sa di aver raggiunto una crescita sostenibile nel tempo e questo è dovuto alla qualità dei suoi prodotti. Tanto alligatore Posizionata in varie classifiche come una delle migliori gelaterie al mondo. Ad esempio, rivista nel 2017 National Geographic Consigliati i loro gelati, di recente, da Cooking Guide Atlante del GustoPassa in rassegna i cibi tipici di tutto il mondo, classificandolo tra i 100 migliori cibi del mondo.

Secondo Fama, La posizione della gelateria era strategica per raggiungere la sua popolarità. “Quando volevi andare a teatro, andavi in ​​Avenida Corrientes; Volevi andare al cinema: Corrientes; Un ristorante dove mangiare la pizza: Corrientes. C’era sempre un intero movimento. e la vicinanza ai tribunali. Tutto lo ha reso un’icona del gelato”, dice.

Il negozio Cadore di Avenida Corrientes è cresciuto esponenzialmente dalla sua fondazione, anche grazie alla sua posizione e alla sua qualità.

“Perché pensi che Gator sia così popolare?”

-Crediamo che ogni giorno sia il primo giorno e lo facciamo sempre con la stessa voglia e la stessa passione. Sappiamo di avere una formula creata da nostro zio e dalla sua famiglia, e oggi la rispettiamo e non l’abbiamo mai cambiata. Utilizziamo i migliori ingredienti che conosciamo e produciamo gelati completamente naturali. Oltre al latte e alla panna, utilizziamo baccelli di vaniglia, cacao e topping di alta qualità e frutta naturale.

Uno degli ingredienti unici che usavano per fare il gelato erano i pistacchi italiani. Quando sono stati costretti a razionare le loro vendite a un quarto di chilo a persona a causa di problemi di importazione, il sapore ha generato molte opinioni e posizioni a favore e contro. Alcune persone del settore pubblico si sono fatte sentire sui social network. “Oggi produciamo un pistacchio di cui andiamo molto fieri. È un prodotto nazionale al 100% di San Juan”, chiarisce Fama.

Dietro ogni business di successo c’è un fattore chiave: il Innovare con i tempi. Questo si verifica anche in Gator. Infatti emergono continuamente nuove idee di gusto, sempre artigianali e uniche, e mantenendo la classica formula italiana.

“Oggi Offriamo 46 gusti di gelato – dice mentre conta -. Come parte della differenziazione, cerchiamo sempre di creare sapori. L’ispirazione creativa può sorprendere ovunque. Lo stesso vale per Famá e i suoi prodotti.

Per esempio, Gator vende la crema “Chai” da oltre dieci anni, realizzato con l’omonimo tè. “Siamo andati in uno Starbucks America Con un gruppo di amici. Non mi piaceva il caffè lì e mi hanno consigliato “chai latte”. “L’ho provato e l’ho adorato”, dice. Ha immediatamente detto: “Devo farlo” e fino ad ora si è concentrato solo sulla sperimentazione di qualcosa di nuovo.

Il sapore “strudel” è nato anche per il suo sapore: Uno dei responsabili di Fama ha cucinato questo dolce e gli è piaciuto molto. “Mi sono detta, ‘Devi tradurlo in gelato'”, dice. L’hanno ridotto per aromatizzare la crema. L’hanno guarnito con mele caramellate, come ha fatto lei, ma per resistere al freddo del gelato -14° , lo hanno caramellato con zucchero e miele.

Gusti come dulce de leche, pistacchio e cioccolato fondente sono i più richiesti quotidianamente.

Un’altra storia simile: Arancia allo zenzero. Una giornata con la moglie Palermo, ha ordinato una bevanda all’arancia, alla carota e allo zenzero in un bar. “Ho detto: ‘Che bontà per il gelato’. Ma non ho osato usare le carote perché mi avrebbero ucciso. Con lo zenzero, sì”, commenta. Lo ha fatto. E sono passati dalla vendita di un chilo di arance al giorno a dieci arance con lo zenzero. .

Sapori più comunemente ordinati Varietà Dulce de leche, si producono intere Dal latte, zucchero, bacche di vaniglia e ridurre a fuoco basso per 14 ore. “Il nostro sapore è come mangiare un barattolo di dulce de leche”, dice con orgoglio Fama. sorpresa? Oggi gli ordini per questo gusto sono alla pari con i pistacchi. “Vendiamo sia dulce de leche che pistacchio, il che è incredibile. Anche il cioccolato fondente è in cima”, spiega l’imprenditore.

Oltre al mercato locale, gran parte dei consumatori di Gador sono turisti che vengono sul posto per caso e perché hanno esplorato le opzioni in anticipo. “A causa della differenza di prezzo, il 60 o il 70% dei nostri clienti sono turisti”, spiega Fama. Ci cercano i dati delle guide internazionali che compariamo”.

Per necessità e con l’intento di mettere a proprio agio i turisti, La gelateria offre menù in diverse lingue: inglese, portoghese, italiano, francese, tedesco, cinese, giapponese, ucraino, russo, svedese. Stanno anche lavorando alla traduzione coreana. “Quando vai in un altro posto, li hai visti trattarti con mancanza di rispetto o non capire la tua lingua? Beh, cerchiamo di far sentire a casa quel turista”, chiarisce il gelataio.

Salutano i “paracadutisti” di passaggio, si ritrovano in una fila di 20 o 30 metri ed entrano per vedere di cosa si tratta. La gente dice loro: “Se c’è la fila, il gelato è buono”. Il suo petto si gonfia mentre applaudono: “Non c’è da stupirsi che ci fosse una frase del genere”.

Viene mantenuto durante tutto l’anno sia in inverno che in estate.. In precedenza, le gelaterie erano chiuse all’inizio di maggio. La maggior parte dei suoi proprietari erano italiani che approfittavano della temperatura per tornare nel loro paese per vedere le loro famiglie. Negli anni ’90, a causa della crisi economica, le attività sono rimaste aperte per necessità. “Forse è una giornata fredda e gli affari sono pieni. La gente che mangiava il gelato per strada… era impensabile prima”, riflette Fama, aggiungendo che in media, Vendono 5000 kg di gelato al mese.

Racconta Fama: “La prima volta che sono andato in Italia sono andato a sorprendere il gelato. Il minimo che ho fatto mi ha sorpreso”, ha ricordato. Lì, ha avuto la possibilità di chiedere un feedback sui propri prodotti. Risposta: Kador è più simile al gelato del villaggio che alla città. “Poi ho capito: quello che fai in questo momento è nel villaggio. È molto artigianale. La frutta viene pressata durante il giorno. Nelle città, invece, se ne fanno in grandi quantità”, riflette.

Certo, hanno vissuto i loro momenti difficili. Sebbene Fama fosse giovane durante il periodo dell’iperinflazione, ricorda che quando Raúl Alphonsín era presidente, i prezzi cambiavano due o più volte al giorno. Oggi guardano con preoccupazione all’aumento “eccessivo” della produzione. È sorpreso dallo zucchero di produzione nazionale al 100%, che va dai 180 ai 560 dollari al kg.

La gelateria continua a ricevere proposte per stabilirsi in altre parti del paese, ma non ha ancora intenzione di espandersi

“Ci costringe ad aumentare i prezzi anche se non vogliamo. Aumenteranno i servizi e le materie prime. E ti costringono a passare al prodotto finale per mantenere la qualità”, assicura. Nonostante questa situazione, le persone non hanno smesso di consumare il gelato e cercano di non aumentare il prezzo di oltre il 4% delle materie prime.

Questo mese, Un chilo in Gador vale $ 4800; mezzo chilo, $ 2800; e stanza, $ 1700. Ma il gelato trascende l’economia, e Fama e la sua famiglia lo sanno in prima persona: “Non puoi cambiare macchina, non puoi comprare i pantaloni o le scarpe che ti piacciono davvero. Ma il miglior gelato è accessibile”, assicura.

Sebbene la gelateria continui a ricevere proposte per stabilirsi in altre parti del Paese, l’obiettivo dei proprietari non è quello di espandersi, ma di creare il miglior gelato che porterà al mantenimento dell’etichetta di “Miglior Gelateria”. .

“Diciamo sempre la stessa cosa – conclude Fama: anche se abbiamo persone che gestiscono i nostri social, è impossibile non farlo oggi, Il nostro addetto stampa è Ice Cream. Questo è orgoglio”.

