Spotify ora include video musicali in alcuni paesi

I video arrivano su Spotify: ora puoi guardare e ascoltare le tue canzoni preferite

Ora puoi guardare i video delle canzoni che ascolti direttamente su Spotify. Ebbene sì, la piattaforma di streaming musicale si è appena aggiornata con una modifica che mette YouTube sotto sorveglianza. Finora i video venivano guardati su piattaforme come Google, ma con questo cambiamento Spotify potrebbe porre fine a tutto ciò.

Come visto grazie Pubblicazione ufficiale Sul blog di Spotify. L'azienda ha iniziato a introdurre video nell'app per questi Utenti con abbonamenti premium e in alcuni mercati.

Finora Spotify ha mostrato periodicamente GIF di determinati brani musicali o podcast, ma la loro durata era limitata a 30 secondi. Tuttavia, la piattaforma ha deciso di andare avanti ed espandere il proprio catalogo video. I video completi durano dai 2 ai 5 minuti.

Il modo di godersi questi video su Spotify è semplice, poiché gli utenti che hanno un abbonamento premium alla piattaforma potranno passare facilmente dall'audio al video grazie a Un elemento che apparirà sullo schermo durante la riproduzione di un brano che contiene un video clip.

Questo elemento verrà visualizzato nell'app Android e iOS e nei dispositivi TV, oltre ad essere compatibile con la modalità desktop di Spotify. “Passa al video” È il nome che danno a questo tasto che ti permette di guardare i video su Spotify.

Quando fai clic su questa voce, ciò che Spotify farà è visualizzare il video, ma se vuoi modificarlo ti basterà fare clic su “Passa all'audio” E pronto. È ovvio che tutto questo è ancora in fase di test e di sviluppo.

Il sistema probabilmente cambierà nelle prossime settimane e invece di avere una frase per passare da video ad audio, basterà premere un'icona. Dovremo solo aspettare e vedere, dato che dovrebbe essere lanciato per la prima volta a livello globale..

I video su Spotify sono disponibili solo per i seguenti paesi: Regno Unito, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, Brasile, Colombia, Filippine, Indonesia e Kenya. Si prevede che altri paesi verranno aggiunti a questo elenco, ma i paesi che verranno inclusi ufficialmente non sono ancora stati determinati.

La cosa più interessante di questa situazione è che gli utenti su Reddit hanno scoperto la funzionalità mesi prima che fosse rilasciata. In alcuni casi possiamo vedere come tre mesi fa la possibilità di vedere video su Spotify fosse una realtà per alcuni utenti.

