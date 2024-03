HONOR Magic6 Lite, il cellulare con lo schermo più resistente della storia e una protezione completa a 360 gradi

Honor Magic 6 Lite È il nuovo dispositivo mobile di una delle marche più vendute in America Latina in termini di telefoni cellulari.

Questa versione si distingue per Tecnologia avanzata di durabilità, incluso uno schermo con protezione anticaduta a 360 gradi. Ciò non significa quindi che lo schermo sia l'unica cosa potente e attraente del cellulare, al contrario, ci sono ulteriori elementi che ogni utente deve prendere in considerazione per sapere che Avrai un cellulare per anni.

Sì, può sembrare strano, ma è la verità. Questo marchio promette che HONOR Magic6 Lite offre una resistenza a 360 gradi, il che sottolinea fortemente i suoi materiali resistenti alle cadute. Quando il cellulare è nello zaino o nella borsa possono verificarsi urti di qualsiasi tipo e persino danni.

Questo dispositivo ha ottenuto Certificazione SGS Five Star per resistenza alle cadute, Posizionandolo come leader nella resistenza nel mercato della telefonia mobile.

Inoltre, contiene Certificazione IP53 per la resistenza all'acqua e alla polvere.

Nel processo di lancio che ha avuto luogo in diversi paesi dell’America Latina, HONOR ha affermato che HONOR Magic6 Lite è sinonimo di affidabilità e durata in quanto resistente agli urti.

Il cellulare ha un sistema di protezione a tre livelli che fornisce molteplici rinforzi allo schermo, al telaio e ai compartimenti interni.

Honor Magic 6 Lite Include il display HONOR Shield Glass 2.0, appositamente progettato per assorbire gli urti e resistere a cadute da altezze fino a 1,5 metri.

A differenza di altri smartphone sul mercato, questo modello è stato sottoposto a test rigorosi, inclusi colpi da parte di atleti di arti marziali miste e il suo insolito utilizzo come martello per piantare un chiodo nel legno, garantendo che la sua funzionalità rimanga intatta dopo questi duri test.

Infatti abbiamo toccato con mano il dispositivo su Infobae e presto forniremo i test completi, ma tutti sappiano che nei test preliminari ad altezze fino a 1,5 metri non è stato riscontrato alcun effetto sullo schermo.

Ricordiamolo La tecnologia alla base della durabilità di HONOR Magic6 Lite risiede nella sua strategia di protezione a tre livelli, che include il rinforzo parziale dello schermo, la protezione ammortizzante attorno allo schermo e la sigillatura interna del corpo.

Questo approccio completo non solo protegge il dispositivo da cadute e urti, ma anche dall'ingresso di acqua e polvere, come verificato dalla certificazione IP53.

Inoltre, è stato dimostrato Il dispositivo mantiene le sue funzioni anche dopo essere stato immerso in acqua per 15 secondi.

Il design innovativo di questo smartphone non si concentra solo sulla resistenza, ma si concentra anche sul mantenimento di un'estetica elegante e pratica per l'utente, rappresentando un perfetto equilibrio tra durata ed eleganza.

Con i progressi introdotti da HONOR, Magic6 Lite emerge come una scelta solida per quegli utenti che cercano un dispositivo in grado di resistere alle esigenze della vita quotidiana e alle situazioni difficili senza compromettere le sue prestazioni.

HONOR Magic6 Lite ridefinisce la durabilità con la sua protezione a 360 gradi.

La tecnologia HONOR Shield Glass 2.0 resiste a qualsiasi impatto.

La tecnologia dello schermo HONOR Shield Glass 2.0 assorbe efficacemente gli impatti.

SGS conferisce a HONOR Magic6 Lite una certificazione di resistenza alle cadute a cinque stelle.

HONOR Magic6 Lite presenta HONOR Shield Glass 2.0 sul display (HONOR)