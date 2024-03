Leyard Planar offre piani personalizzati durante il NAB 2024

Leyard Planar offrirà nuove opzioni ai clienti che parteciperanno al suo stand al NAB 2024. Camilo Madrigal, Direttore delle vendite per l'America centrale e meridionale presso Leyard Brasile e America Latina, ha spiegato che l'azienda offrirà un'attenzione personalizzata alle aziende che registrano il loro progetto e si incontrano con l'azienda dirigenti di Las Vegas.

“Lo forniamo ai clienti questo link Per fornirci informazioni sui loro progetti. Durante l'incontro presso lo stand Leyard Planar, progettiamo insieme e realizziamo un preventivo personalizzato. Inoltre, offriamo uno sconto del 5% sul progetto e una garanzia a vita.

“È un piano che offriamo con particolare attenzione al mercato latinoamericano. Inoltre, i progetti registrati godono della riservatezza e della privacy della società. I ​​clienti possono stare tranquilli”, sottolinea Madrigal.

Da parte sua, Boris Diaz ha elencato le novità che l'azienda offrirà. “Quest'anno avremo diversi prodotti focalizzati non solo sulla scenografia digitale per l'industria broadcast, ma anche sulla produzione virtuale. Presenteremo Venue Pro VX 1.9 + Brompton ideale per la realtà estesa. Nuove opzioni per pannelli flessibili e microled MGS 1.3 , che abbiamo già mostrato l'anno scorso, ma è ancora un'opzione molto interessante e innovativa, tra le altre innovazioni.