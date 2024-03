Connie Cappelli ha finalmente trovato una nuova casa in cui vivere con Bigote dopo aver trascorso mesi con Suro Solar – Publimetro Filippine

Costanza Cappelli Ha sorpreso i suoi follower annunciando di aver effettivamente trovato un nuovo posto in cui vivere con Bigote, l'animale domestico che ha adottato dopo il suo periodo al “Grande Fratello”.

Secondo il dialogo con LunaLa vincitrice del reality Chilevision è pronta per la sua nuova casa e lascerà la casa del suo manager, Soro Solar, dopo aver convissuto con l'uomo per tre mesi. Naturalmente, la ballerina ha chiarito che la sua intenzione era sempre stata quella di acquistare una casa, ma alla fine ha affittato un duplex a causa delle numerose pratiche burocratiche necessarie.

“Dal primo giorno che ho messo piede a Santiago (dopo il programma) cercavo un posto dove vivere e avevo bisogno del mio spazio (…) cA Bigote staremo molto bene qui e ci sono molti parchi nelle vicinanze. Volevo davvero avere il mio spazio. Sono molto preoccupato di stare da solo“È un momento in cui si ricaricano le batterie per fare tutto ciò che è necessario fare”, ha detto all'inizio.

“Stare con me stessa è qualcosa che amo”, ha detto. Inoltre, Cappelli ha rivelato alcuni dettagli su come vuole allestire il suo nuovo spazio per adattarlo al suo stile e stile di vita.

“Ho riferimenti su Pinterest e li adoro Colori chiari come il bianco, il verde acqua e il palissandroPerché sono silenziosi quando li guardi. Non mi piacciono i toni house forti, perché sento che aumentano l'energia. Voglio che tutto sia molto pulitoun colore e Con alcune cose“È per spiegare.

Inoltre, La ballerina ha affermato che in questa nuova fase “posso organizzarmi meglio e, in effetti, sento di essere di umore migliore”.. “Sarò presente al CHV e poi costruiremo la pista con Suro. Voglio passare da un progetto alla volta, fare poche cose e farle bene,” ha detto riferendosi a Il suo nuovo progetto in casa TV con Claudio Michaud.

Rapporto con Soro

L'ex attrice di reality show ha sottolineato la relazione che avevano insieme e come ciò avrebbe influenzato la decisione di Capelli di lasciare la sua casa.

Non ho niente da dire sulla convivenza. Non stiamo lottando per nulla“, ha dichiarato onestamente Soro, rivelando che è stato molto facile convivere con la ballerina perché è una persona tranquilla.

Secondo lui, “Mentre rispettiamo i nostri spaziContrariamente a quanto pensa la gente, Mentre vivevamo insieme tutto era molto confortevole“, ha affermato.