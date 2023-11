Steam offre questi tre giochi gratuitamente per sempre e senza alcuna scadenza per reclamarli

Come al solito, su Steam possiamo sempre trovare un gran numero di giochi gratuiti, come questi tre suggerimenti che possono essere rivendicati per sempre.

Steam offre questi tre giochi gratuitamente per sempre

Se c’è un’abitudine che piace a noi che giochiamo abitualmente ai videogiochi su PC, è vedere come le principali console di gioco per PC ci regalano ogni tanto nuovi giochi gratuiti, qualcosa Al vapore ne hanno un sacco. Sai già che siamo soliti lasciarti diverse liste di giochi gratuiti che puoi richiedere per sempre e per un tempo illimitato su Steam, perché non sappiamo mai se li troveremo oppure no. Alcuni suggerimenti interessanti tra tutte le persone che possono giocare gratuitamente.

Crediamo che ci sia sempre qualcosa per ogni giocatore, quindi eccoci qui Una nuova lista di proposte gratuite della suddetta piattaforma che potranno allietare il resto del vostro weekend, il che è sufficiente. In questo caso, se sei un normale giocatore di PC, adesso Potete richiedere per sempre e senza alcun tipo di scadenza i seguenti tre giochi che potete trovare su Steam E senza dover sborsare un solo euro.

Steam offre questi tre giochi gratuitamente per sempre e senza limiti di tempo

Minigolf Galassia

“Galaxy Minigolf ti invita a creare i tuoi campi da minigolf cosmici, ad affrontare sfide divertenti e a intraprendere un viaggio stellare attraverso l’universo. Preparatevi a tuffarvi nel futuro dei giochi di minigolf!” Così descrivono questa proposta su Steam, dove è stata recentemente rilasciata, rendendolo uno dei nuovi giochi gratuiti che si possono trovare sulla piattaforma Valve. Per quanto riguarda questo titolo, va detto anche questo In accesso anticipatoquindi non è ancora nella sua versione completa.

“Partecipa a sessioni veloci con altri giocatori provenienti da tutta la galassia. Guadagna premi in modalità multiplayer in tempo reale Mostra al mondo chi è il vero campione del minigolf, condividendo una risata ed esplorando i diversi percorsi creati da giocatori come te.”

Scarica Galaxy Minigolf gratuitamente su Steam

Cocktopia

Benvenuto su Cooktopia, dove i tuoi sogni culinari diventano realtà! Cooktopia è un videogioco in cui cucini in una cucina in stile anime, ti diverti un sacco e aspiri a diventare uno dei migliori chef. In questa avventura culinaria creerai piatti deliziosi e progredirai per massimizzare le tue abilità e competenze.

Scarica Cooktopia gratuitamente su Steam

Nave perduta

“Parti per un viaggio epico nell’enorme e vibrante mondo di Lost Ark: esplora luoghi inesplorati, cerca tesori perduti e mettiti alla prova con azioni e combattimenti emozionanti. In questo gioco di ruolo free-to-play ricco di azione, la tua classe e la tua classe avanzata determineranno il tuo stile di combattimento, che potrai anche personalizzare con varie abilità, armi ed equipaggiamento per liberare tutta la tua potenza contro orde di nemici, enormi boss e altri nemici. forze oscure che cercano il potere dell’Arca.” Lost Ark è il pezzo forte di questo elencopoiché la proposta Giochi MMORPG di Amazon Può essere goduto senza alcun costo sin dalla sua uscita, ma è vero che puoi sempre godertelo Un’esperienza più completa acquistando uno qualsiasi dei suoi pacchetti ed espansioni.

Scarica Lost Ark gratuitamente su Steam

Finora Questo nuovo elenco di 3 giochi gratuiti può essere richiesto per sempre e in qualsiasi momento da Steam. Ci auguriamo che questo renda più piccante il tuo fine settimana e puoi aspettarti di più per la prossima settimana.