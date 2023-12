Tommy DeVito, il nuovo giocatore della NFL che vive con i suoi genitori | soddisfazione

La sua unica preoccupazione è giocare. A 25 anni, Tommy DeVito non vive da solo Come chiunque penserebbe, un quarterback Continua a vivere con i suoi genitori Non ha problemi a riconoscerlo. Ciò ha lasciato sbalorditi molti fan della NFL. Il debuttante dei New York Giants È passato dall’essere un quarterback di terza serie All’inizio della stagione per diventare Titolare e idolo della squadra newyorkese.

Tommy è nato nell’agosto del 1998È cresciuto nel New Jersey dove ha frequentato la Don Bosco High School, poi è andato al college e da lì alla NFL. Fin da piccolo è stato visto Molta proiezione. È stato È stato nominato prima squadra All-State. dentro Nel loro anno da junior hanno vinto il campionato statale.

Siracusa come destinazione



Nonostante abbia grandi offerte come Yale, Boston College, Maryland o Temple, DeVito è impegnato Università di Siracusa. Fu solo al secondo anno di college che iniziò ad attirare l’attenzione. passato a 2.360 yard e 19 touchdown. dentro Al terzo anno subì un grave infortunio alla gamba che lo tenne fuori dallo sport per l’intera stagione. Dopo essersi ripreso dall’infortunio, è stato sostituito dal nuovo arrivato Garrett Schrader e ha deciso di cercare un’altra università.

DeVito ha firmato con l’Università dell’Illinois Dove Ha iniziato da titolare e ha tirato per 2.650 yard e 15 touchdown.Inoltre Sei touchdown veloci. Tommy ha provato a lasciarlo giocare un altro anno all’Illinois, ma la NCAA lo ha rifiutato. L’Illinois finì quell’anno con un record di otto vittorie e cinque sconfitte.

Farsi un nome nella NFL



È stato ingaggiato dai New York Giants come free agent nell’aprile di quest’anno, È stato esonerato ad agosto ed è tornato nella squadra di allenamento. alla fine, Ha fatto il suo debutto all’ottavo round Questa stagione contro Reti del New Jersey Dopo che Tyrod Taylor si è infortunato. Tuttavia, questo non era l’esordio che sognava con 2-7 passaggi Ha segnato l’unico touchdown dei newyorkesi su una corsa di sei yard.. Finalmente Ha firmato con la prima squadra il 31 ottobre. Nel Il giorno successivo È entrato per sostituire l’infortunato Daniel Jones. passato a 175 yard e prese il suo primo touchdown NFL.

giustizia Una settimana dopo, l’italo-americano sarebbe stato nominato difensore centrale titolare dei Giants.. per lui Primo incontro Era contro Dak Prescott dei Dallas Cowboys. lanciato a 86 yard con due touchdownI Giants hanno perso 49-17. IL Leader di Washington Erano il prossimo test per il principiante. 256 yard di passaggio e tre touchdown Per vincere la partita che gli avevano assegnato Nove borse (Quando un linebacker o un difensore lanciano al quarterback appena prima che effettui il passaggio.) Questo Questo lo ha reso il primo quarterback a vincere una partita con nove o più licenziamenti dal 1992.

Contro i Patriots, DeVito è passato per 191 yard. IL I Giants hanno vinto 10-7 E Tommy ha effettuato un passaggio da touchdown per New York. Nel Ieri di fronte a I Packers passarono per 158 yard per un touchdown e corsero per 71 yard. A un minuto e mezzo dall’inizio e sotto l’una, Tommy DeVito ha fatto un drive offensivo perfetto con 4/4 Lasciare il tuo calciatore in un’ottima posizione per segnare il canestro vincente.

Dopo la partita I media hanno elogiato la prestazione del debuttante Il suo partner Saquon Barkley ha detto che Tommy è il vero affare. IL I Giants hanno tre vittorie consecutive con DeVito al timone Ha registrato cinque vittorie e otto sconfitte.