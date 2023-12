Una serie di documentari su Messi e la Coppa del Mondo verrà trasmessa su Apple TV+

Andrà in onda a febbraio.

Messi

Dopo la serie di documentari Messi arriva negli Stati Uniti E il documentario Faccia a faccia con Messi, La stella argentina avrà più contenuti Sulla piattaforma video on demand di Apple TV+. Si tratta di una serie di documentari il cui titolo sarà: Coppa del Mondo Messi: l’ascesa della leggendae sarà disponibile per lo streaming da 21 febbraio 2024.

Unisciti alla leggenda in un viaggio epico attraverso cinque finali della Coppa del Mondo per raggiungerlo La sua vittoria nel 2022. Durante la competizione, Messi si apre e parla di argomenti molto personali, dalla sua carriera in Nazionale alle sfide che ha affrontato. Lo fa anche lui Con i suoi compagni di squadra Angel Di Maria, Rodrigo De Paul, Emiliano Martinez, Enzo Fernandez, Sergio Aguero, oltre a Lionel Scaloni, allenatore della squadra dell’Albiceleste.

“Una serie di documentari in quattro parti di SMUGGLER Entertainment, con accesso esclusivo dietro le quinte alla superstar globale Lionel Messi, ampiamente considerato… Il migliore di sempre In uno sport che gode della fedeltà di cinque miliardi di tifosi in tutto il mondo. La serie è stata girata a Parigi, Qatar e Argentina Sette volte vincitore del Pallone d’Oro Nel corso delle loro cinque partecipazioni alla Coppa del Mondo FIFA e della vittoria alla Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022, in una delle finali più emozionanti della storia. Con parole sue, Messi racconta la storia definitiva della sua incredibile carriera con la nazionale di calcio argentina, offrendo uno sguardo intimo e senza precedenti alla sua ricerca della vittoria. Vincere la Coppa del Mondo definisce la sua eredità“

