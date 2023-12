Cosa succede se la finale della LigaPro finisce in parità?

La finale di ritorno si disputerà domenica 17 dicembre tra… Lega cheto Per quanto riguarda l’Independiente del Valle, lo scontro si svolgerà alle 16:30 allo Stadio Rodrigo Paz Delgado.

Independiente del Valle e Liga de Quito hanno pareggiato 0-0 all’andata API

LigaPro Betcris è in diretta su Star+! Il Campionato Ecuador 2023 può essere giocato su Star+ per tutto il Sud America, incluso l’Ecuador. Partite in diretta, i migliori contenuti e molto altro ancora. entra adesso

Selezioni editoriali 2 correlati

Come definire un campione Legapro 2023?

Dopo lo 0-0 dell’andata, qualsiasi risultato a favore della LDU o dell’IDV finirebbe per favorire la loro dedizione nei secondi 90 minuti.

Tuttavia, in caso di pareggio, va tenuto presente che, sia che si tratti di 0-0 o di un altro risultato in cui non vi è alcuna differenza nel complesso, il titolo 2023 verrà deciso direttamente dai 12 passaggi; Proprio come nel 2019 e nel 2020, dove Delfin e Barcellona hanno sovraperformato rispettivamente la squadra universitaria.

Il regolamento della competizione LigaPro recita testualmente all’articolo 11: “In caso di parità di punti e goal, al termine della gara di ritorno della fase finale, il vincitore sarà determinato per definizione da un rigore kick” e quindi non ci saranno tempi supplementari.